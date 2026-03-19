รถขนผลไม้ข้ามลาวเร่งทำเวลาต้องนอนหน้าปั๊มรอเติมน้ำมันข้ามวัน หวั่นผลไม้เน่าเสีย

หนองคาย - รถขนส่งผลไม้จากไทยไปลาวหวั่นผลไม้เน่าเสียหลังต้องรอเติมน้ำมันข้ามวัน รอคิวนาน บางรายต้องนอนรอปั๊มเปิดถึงได้เติม ส่วนคนลาวบอกน้ำมันในลาวต่อคิวยาว ต้องเติมให้ทันก่อนน้ำมันหมด
วันนี้ (19 มี.ค. 69) สถานการณ์น้ำมันในพื้นที่จังหวัดหนองคายพบว่ารถขนส่งผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรจากจังหวัดหนองคายที่จะต้องนำสินค้าส่งข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าผลไม้ที่เสี่ยงต่อการเน่าเสียได้ง่าย พ่อค้าได้นำผลไม้เดินทางจากสวนนำมาส่งขึ้นรถรอข้ามแดน ต่างพากันเร่งทำเวลา หลังจากที่ต้องเสียเวลาไปกับการรอคิวเติมน้ำมันมาก่อนหน้านี้ หากล่าช้าก็จะส่งผลกระทบต่อผักผลไม้ที่นำส่งออก
นายสาโรจน์ มุ่งอาสา อายุ 49 ปี ชาวบุรีรัมย์ เล่าว่า ตนขับรถไปรับผลไม้จากสวนในพื้นที่หลายแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ นำมาส่งที่จังหวัดหนองคาย ในช่วงสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนเช่นนี้ต้องปรับวิธีการทำงาน โดยถึงขั้นต้องนอนรอหน้าปั๊มข้ามคืนเพื่อรอถึงเช้าจะได้เติมน้ำมันเต็มถังจากต้นทาง ประมาณครั้งละ 2,500 บาท ถึงปลายทางโกดังขนส่งที่หนองคาย
เพราะหากไม่เติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนเดินทางมาต้องรอคิวเติมน้ำมันนานและยังเสี่ยงผลไม้เน่าเสียก่อนจะถึงมือลูกค้า เมื่อส่งผลไม้เสร็จ น้ำมันจะเหลือประมาณครึ่งถัง ขากลับก็ต้องหาเติมช่วงก่อนถึงจังหวัดขอนแก่น คนรอเติมเยอะ ก็ต้องตระเวนหาปั๊มเติมให้ได้
ด้านนายสัน คนขับรถชาวลาว บอกว่า สถานการณ์ในประเทศลาวนั้นไม่ได้ต่างกันมากนัก คนลาวต่อคิวรอเติมน้ำมันเป็นแถวยาวเช่นกัน ราคาน้ำมันดีเซลในลาวเฉลี่ยลิตรละประมาณ 50 บาท จำกัดการเติม เช่น รถยนต์ 4 ล้อ เติมได้ 500,000 กีบ รถบรรทุกเติมได้ 1,000,000 กีบ รถจักรยานยนต์เติมได้ 50,000 กีบ หรือประมาณ 100 บาท งดเติมใส่ถังแกลลอน ช่วงนี้ไม่สามารถเติมน้ำมันที่ไทยได้เพราะแต่ละปั๊มก็หมด
“เมื่อขับรถมารับผลไม้ที่หนองคายแล้วเดินทางกลับไปลาวน้ำมันก็ใกล้หมด เจ้านายก็จะหาที่เติมน้ำมันไว้ให้ ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีน้ำมันขับมารับผลไม้ที่หนองคายในรอบวันถัดไป”