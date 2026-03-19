AIS เสริมแกร่งโครงข่าย รองรับงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 69 ให้ชาวโคราชใช้งานดิจิทัลได้ราบรื่นตลอด 12 วัน 12 คืน

AIS ผู้นำโครงข่ายพื้นฐานดิจิทัลอัจฉริยะ ตอกย้ำเครือข่ายเชื่อมความสุขทุกเทศกาล จัดเต็มโครงข่ายสื่อสารอัจฉริยะ รองรับการใช้งานของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2569 งานสำคัญและยิ่งใหญ่ของชาวโคราช จัดขึ้น 23 มี.ค. – 3 เม.ย.นี้ เพื่อให้ลูกค้าใช้งานดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งการโพสต์ โหลด แชร์ รับชมคอนเทนต์ต่าง ๆ และสแกนจับจ่ายได้ราบรื่น ไม่มีสะดุดตลอดการจัดงาน 12 วัน 12 คืน
นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค–ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS กล่าวว่า“งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี หรือ งานย่าโม ถือเป็นงานสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของภาคอีสานและชาวโคราช ซึ่งในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 200 ปี ภายใต้แนวคิด วีรกรรมก้องหล้า ศรัทธาไม่เสื่อมคลาย” ไฮไลท์ของงาน ในวันที่ 23 มีนาคม จะมี “พิธีรำบวงสรวงย่าโม” ที่จะมีนางรำจากทุกภาคส่วนมาร่วมรำถวายกว่า 7,410 คน รวมทั้งกิจกรรมอีกมากมาย ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ตลอด 12 วัน 12 คืน ของการจัดงาน
ทีมวิศวกรของ AIS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายสื่อสารอย่างเต็มที่ ทั้งเครือข่ายมือถือ และบรอดแบนด์ พร้อมติดตั้งสถานีฐานชั่วคราวเพื่อเพิ่มช่องสัญญาณ ครอบคลุมพื้นที่สำคัญตั้งแต่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงพื้นที่
การจัดงานโดยรอบเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เส้นทางการเดินทางสำคัญรอบพื้นที่จัดงาน และสถานีรถไฟ สถานีขนส่งต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ AIS นำระบบ AI และ Autonomous Network Monitoring มาใช้ ในการบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อช่วยวิเคราะห์และปรับประสิทธิภาพของสัญญาณให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งาน พร้อม
ติดตามการใช้งานในพื้นที่แบบ Realtime ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบสื่อสารและบริการดิจิทัลได้อย่างราบรื่น รองรับทุกกิจกรรมสำคัญตลอดการจัดงาน
สำหรับงานอันยิ่งใหญ่ของชาวโคราชในครั้งนี้ AIS จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า ใช้ AIS Points แลกรับคูปองส่วนลดกับกิจกรรม “อิ่มฟิน อร่อยฟรี จ.นครราชสีมา” ใช้ AIS Point 40 คะแนนแลกรับคูปอง ส่วนลด 40 บาท และ ใช้ AIS Point 10 คะแนนแลกรับคูปองส่วนลด 10 บาท กับร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 28–29 มีนาคม 2569
นอกจากนี้ ในวันที่ 23 มีนาคม ซึ่งถือเป็นไฮไลท์วันเปิดงาน AIS ร่วมเติมความสดชื่น ด้วยการแจกน้ำดื่ม จำนวนกว่า 1,200 ขวด ณ จุดบริการด้านหน้าและด้านหลังบริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมพิธีรำบวงสรวง
และพบกับขบวนสินค้าราคาพิเศษ อาทิ Smart Phone, ซิมการ์ด เบอร์สวย เบอร์มงคล และโปรโมชั่นอื่นๆ อีกมากมาย เฉพาะในงานนี้เท่านั้น ณ บูธ AIS บริเวณประตูชุมพล ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ในวันที่ 24 มีนาคม-3 เมษายน 2569
“AIS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมใช้ศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของชาวโคราช เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อทุกการสื่อสารและแบ่งปันความประทับใจในงานสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” นายวิศรุต กล่าวทิ้งท้าย