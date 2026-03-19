ราคาหมูพุ่งแรงขึ้นพรวด 10-50 บาทต่อกิโลฯ พ่อค้าบอกขึ้นตามต้นทุนอาหารสัตว์-ค่าขนส่ง

อุทัยธานี – ไม่รอแล้ว..ราคาหมูสดพุ่งแรง ล่าสุดเช้านี้ปรับขึ้นตั้งแต่ 10-50 บาทต่อกิโลฯ พ่อค้าเผยปรับตั้งแต่หน้าฟาร์ม ตามต้นทุนราคาอาหารสัตว์-ค่าขนส่ง ที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวจากวิกฤตน้ำมัน
วันนี้(19 มี.ค.69) ราคาหมูสดตามท้องตลาด ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเขียงหมูในอุทัยธานี ปรับราคาหมูสดเพิ่มตั้งแต่ 10-50 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่บรรยากาศการจับจ่ายในตลาดสดเริ่มซบเซา เนื่องจากผู้บริโภคต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น
อย่างเขียงหมูตลาดสดเทศบาล 2 ริมแม่น้ำสะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี พบว่า ราคาหมูปรับขึ้นแทบทุกประเภท เนื้อหมูจากเดิมกิโลกรัมละ 160 บาท ขึ้นเป็น 170 บาท หมูสามชั้นจากเดิมกิโลกรัมละ 180 บาท ขึ้นเป็น 200 บาท และซี่โครงหมูจากเดิมกิโลกรัมละ 150 บาท ปรับขึ้นเป็น 200 บาทต่อกิโลกรัม
ทั้งนี้ ผู้ค้าหมูในตลาดระบุว่า หมูขึ้นราคาจากต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน ส่งผลให้ราคาหมูหน้าฟาร์มขยับขึ้น และส่งต่อมายังผู้ค้าปลีกในตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านมีการปรับตัว ลดปริมาณการซื้อจากเดิมที่เคยซื้อครั้งละเป็นกิโลฯ เปลี่ยนมาเป็นซื้อเพียงเล็กน้อยในระดับ “ขีด” เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จนบรรยากาศภายในตลาดพลอยเงียบเหงา เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่ราคาสินค้ายังอยู่ในระดับปกติ
นายเกริกกฤติ แสงทองรัตนโชติ อายุ 31 ปี พ่อค้าเขียงหมู เปิดเผยว่า ราคาหมูที่รับมาจากฟาร์มปรับขึ้น ผู้ค้าจำเป็นต้องปรับราคาขายตามต้นทุน ซึ่งตอนนี้หมูขึ้นมาค่อนข้างแรง บางรายการขึ้นถึง 40-50 บาทต่อกิโลกรัม ลูกค้าที่มาซื้อก็บ่นกันว่าราคาแพงขึ้นมาก จากเดิมซื้อเป็นกิโลก็ลดลงมาเหลือซื้อเป็นขีดกันหมด เพราะต้องประหยัด
“ทางร้านเองก็อยากขายราคาเดิมแต่ทำไม่ได้ เพราะต้นทุนทั้งค่าอาหารหมูและค่าขนส่งมันสูงขึ้นจริง ๆ ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อเนื่อง ก็กลัวว่าจะกระทบทั้งคนขายและคนซื้อในระยะยาว”