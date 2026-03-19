จ่อโดนคดีอาญาหมด!คนลักกุ้งระบรรทุกยางแตกคว่ำข้างถนนเถิน-ลำปาง

ลำปาง – รุมด่าสนั่นเมือง..กรณีชาวบ้านขโมยกุ้งจากรถบรรทุกพลิกคว่ำ กม.640 เถิน-ลำปาง ตำรวจเผยผู้เสียหายลงบันทึกประจำวัน-ทนายนัดร้องทุกข์ซ้ำ ชี้คนก่อเหตุมีราว 20 คน ล่าสุดรู้ตัวจ่อโดนอาญามาตรา 335(1)
ความคืบหน้า กรณีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเถิน เข้าไปขโมยกุ้งสด จากจุดเกิดอุบัติเหตุ รถกระบะบรรทุกกุ้งยางแตกพลิกคว่ำลงข้างทาง บริเวณกิโลเมตรที่ 640 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อเวลาประมาณ 22.54 น. ของคืนวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา จนมีการแชร์คลิปวันเกิดเหตุว่อนทางโซเชียลฯ ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ (19 มี.ค.69)
และเกิดกระแสดรามาด่าสนั่นเมืองเต็มหน้าฟีต ซึ่งเสียงที่สะท้อนออกมาทั้งหมดบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพฤติกรรมลักษณะนี้ทำให้ชื่อเสียงคนอำเภอเถิน และ คนลำปาง เสียหายมาก หลังจากเป็นข่าวไปทั่วประเทศ ซึ่งบางคนบอกว่าให้ดำเนินคดีเพื่อเป็นตัวอย่างเพราะถือเป็นการไปซ้ำเติมผู้เสียหายแทนที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
ล่าสุดวันนี้ (19 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถาม ร.ต.อ.วรวิทย์ บุตรมูล พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ซึ่งได้เปิดเผยว่า เมื่อวาน(18 มี.ค.) ผู้เสียหายได้เข้ามาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว แต่ทางทนายความได้แจ้งว่าจะเข้ามาร้องทุกข์เพื่อให้ดำเนินคดีอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานผู้เสียหาย บริษัทประกันที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสอบปากคำ เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนชาวบ้านที่เข้าไปเก็บกุ้งของผู้เสียหายนั้นจากภาพในคลิปทางตำรวจทราบหมดแล้วว่าเป็นใคร ซึ่งมีประมาณ20คน และชาวบ้านเหล่านั้นรู้ตัวแล้วว่าผู้เสียหายจะดำเนินคดี แต่ขณะนี้ทางตำรวจยังไม่เรียกตัว เพราะต้องรอสอบปากคำผู้เสียหายให้ครบถ้วนก่อน ส่วนข้อหาเบื้องต้นก็จะเป็นลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)