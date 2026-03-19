ศรัทธาล้น! ประชาชนแห่ร่วมพิธีลุยไฟ “เจ้าพ่อเขาตก” สระบุรี สืบสานกว่า 60 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระบุรี - แน่นขนัด! งานเจ้าพ่อเขาตก พระพุทธบาท สระบุรี ประชาชนทั่วสารทิศร่วมพิธีลุยไฟ-พิธีศักดิ์สิทธิ์ หวังเสริมสิริมงคล สะท้อนพลังศรัทธาและ Soft Power ไทย-จีน

 บรรยากาศงานประเพณีศาลเจ้าพ่อเขาตก ประจำปี 2569 ณ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น  โดยนายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณวงเวียนธรรมจักร หน้าศาลเจ้าพ่อเขาตก ท่ามกลางคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก เมื่อช่วงค่ำวานนี้ ( 18 มี.ค.) 

โดยนางนวพร ตั้งชัยวรรณา รองประธานมูลนิธิเขาตก กล่าวว่า ศาลเจ้าพ่อเขาตกถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของสาธุชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เชื่อกันว่าเป็น “อารักษ์เทวา” คู่รอยพระพุทธบาท

การจัดงานระหว่างวันที่ 17–20 มีนาคม 2569 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน อนุรักษ์ประเพณีให้คนรุ่นใหม่ และผลักดันสู่ Soft Power ด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่   ภายในงานเต็มไปด้วยพิธีกรรมและการแสดงหาชมยาก อาทิ พิธีปีนบันไดมีด การหุงน้ำมันว่าน 108 พิธีล้างเกี้ยวเทพเจ้า การแสดงดนตรีจีน มังกรทอง เชิดสิงโต การแสดงนางฟ้ารำอวยพร และการแสดงองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิม สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงาน

ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ “พิธีลุยไฟ” ซึ่งสืบทอดยาวนานกว่า 60 ปี โดยร่างทรงและลูกศิษย์จะเดินเท้าเปล่าผ่านกองไฟที่ร้อนระอุ ท่ามกลางเสียงเชียร์และแรงศรัทธาของประชาชนจำนวนมาก ตามความเชื่อว่าเป็นการเผาผลาญสิ่งอัปมงคล และเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงที่น่าหวาดเสียว เช่น การเดินบนเศษแก้ว และการแสดงโลดโผนต่าง ๆ สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมอย่างมาก

ด้านนายธีรพล ไลแอน ซาวสระบุรี ผู้ศรัทธาเจ้าพ่อเขาตก เปิดเผยว่า ได้ร่วมสืบสานประเพณีนี้มานานหลายปี โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมความบันเทิงอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งคอนเสิร์ต คณะตลก ภาพยนตร์กลางแปลง 9 จอ และลิเกคณะ “น้องนาย เคียงฟ้า” พร้อมถวายประทัดกว่า 1,390,000 นัด เพื่อแสดงพลังศรัทธา

ทั้งนี้ งานประเพณีศาลเจ้าพ่อเขาตก ถือเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญของจังหวัดสระบุรี ที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย-จีน และพลังศรัทธาของประชาชน ซึ่งยังคงสืบทอดอย่างเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน










