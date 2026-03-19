เดือนร้อนกันทั่วหน้า ชาวบ้าน เกษตรกร บางเลน รอเติมดีเซลนาน 6 ชั่วโมง

นครปฐม - ชาวบ้าน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ยังคงต้องรอต่อคิวเพื่อเติมน้ำมันในพื้นที่ บางรายต้องมารอเติมน้ำมันตั้งแต่ช่วงสายถึงหัวค่ำ ก็ยังไม่ถึงคิว วอนให้สถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมเพราะเดือดร้อนหนัก
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการใช้บริการเติมน้ำมันที่ สถานีบริการน้ำมันของประชาชนและผู้ประกอบการ เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งยังพบว่ายังมีประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการและเกษตร รวมถึงอีกหลายอาชีพที่ต้องใช้น้ำมันดีเซล ได้มีการขับรถมาจอดรอต่อคิวเพื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำ เนื่องจากปั๊มน้ำมันหลายแห่งมีน้ำมันดีเซลไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
โดยช่วงเย็นวานนี้ (18 มี.ค.)ที่ผ่านมา พบว่าที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันในพื้นที่ อำเภอบางเลนมีรถยนต์ รถกระบะและรถทางด้านการเกษตรมารอต่อคิวยาวเป็นกิโลเมตร ซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในพื้นที่ ซึ่งจากการสอบถามปั๊มน้ำมันบางแห่งได้ใช้วิธีการให้ประชาชนมารับบัตรคิววันละ 70 คิวสำหรับการเติมน้ำมันดีเซล และเปิดให้เติมได้ 100 ลิตรต่อหนึ่งบิล ส่วนรถยนต์เก๋งที่ใช้น้ำมันเบนซิล จะเปิดให้เติมได้เต็มถัง โดยน้ำมันจะมาส่งทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ ตามปกติ ซึ่งหากน้ำมันหมดก็จะทำการปิดหัวจ่ายเพื่อรอน้ำมันให้ส่งในรอบต่อไป
นายมาพ ภิรมย์ชื่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน เล่าว่า ตนเองมีอาชีพทำนาและรับจ้างเกี่ยวข้าว ซึ่งปกติจะใช้น้ำมันวันละ 100 กว่าลิตร ตอนนี้ก็ลำบากมาก อยากให้สถานการณ์ดีขึ้นเหมือนแบบปกติ อย่างเมื่อวานนี้ มารับบัตรคิว ตั้งแต่ 5 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็น ยังไม่ได้เติมน้ำมัน
นาย อนุรักษ์ เฉื่อยฉ่ำ อายุ 41 ปี ชาว กทม. มาทำงานอยู่บางเลนนครปฐม บอกว่า ตนเองขับรถส่งของให้บริษัทเอกชน ซึ่งต้องขับรถไปส่งของที่จังหวัดตาก ต้องมารอต่อคิวเติมน้ำมันบ่อยครับ ซึ่งการเติมน้ำมันครั้งละ 500 บาท กว่าจะถึงปลายทาง 3 ครั้งก็ยังไม่ถึง ถือว่าได้รับความเดือดร้อนมาก กระทบถึงการประกอบอาชีพ
ขณะที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2569 ณ เวลา 18.00 น. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้ง 7 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม พบว่าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีน้ำมันบางประเภทจำหน่าย แต่บางสถานียังคงประสบปัญหาน้ำมันบางประเภทหมดและอยู่ระหว่างการขนส่งเพิ่มเติมในแต่ละวัน