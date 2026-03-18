พี่วินบุรีรัมย์โอดกระทบหนัก! น้ำมันขึ้นราคาแต่ค่าโดยสารเท่าเดิม ซ้ำผู้ใช้บริการน้อย บางวันวิ่งได้แค่ 40 บาท

บุรีรัมย์- น้ำมันปรับขึ้นราคาลิตรละ 1 บาท กระทบผู้ประกอบอาชีพขับวิน จยย.รับจ้างที่บุรีรัมย์ โอดต้องแบกรับภาระต้นทุนในการเติมน้ำมันเพิ่มขึ้น แต่ค่าโดยสารยังอัตราเดิม และไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้มาใช้บริการที่ลดลง บางวันวิ่งได้แค่เที่ยวเดียวได้เงินแค่ 40 บาท วอนรัฐควบคุมราคาไม่ให้กระทบหนัก
วันนี้ (18 มี.ค.69) จากผลพวงภาวะสงครามตะวันออกกลาง ทำให้เกิดวิกฤตน้ำมันขาดแคลน ล่าสุดได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลายชนิดอีกเฉลี่ยลิตรละ 50 สตางค์ ถึง ลิตรละ 1 บาท อย่างเช่น น้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้นลิตรละ 1 บาท ดีเซล ปรับขึ้นอีกลิตรละ 50 สตางค์ มีผลตั้งแต่วันนี้ 18 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
จากการลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ ต่างสะท้อนว่าการปรับขึ้นราคาน้ำมันครั้งนี้ ส่งผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าเติมน้ำมันเพิ่มขึ้น แต่อัตราค่าโดยสารยังไม่สามารถปรับขึ้นเองได้ เนื่องจากทางขนส่งต้องเป็นผู้กำหนดอัตราค่าโดยสาร ประกอบกับปัจจุบันผู้ใช้บริการวิน จยย.รับจ้างลดลง โดยเฉลี่ยแต่ละวันผู้ประกอบอาชีพวิน จยย.รับจ้าง จะมีรายได้จากการวิ่งรับส่งผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 200 -300 บาท ยังไม่หักค่าน้ำมัน แต่วันไหนเงียบเหงาวิน จยย.บางคัน ก็วิ่งได้เที่ยวเดียวได้เงินกลับบ้านแค่ 40 บาทก็มี หากเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐบาลหามาตรการควบคุมราคาน้ำมัน และราคาสินค้าไม่ให้สูงขึ้นอีก ส่วนอัตราค่าโดยสารก็ขึ้นอยู่กับทางขนส่งจังหวัด ว่าจะพิจารณาปรับขึ้นตามภาวะราคาน้ำมันที่แพงขึ้นหรือไม่
นายธรรมนูญ ชิดรัมย์ วิน จยย. ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารบุรีรัมย์ บอกว่า การปรับขึ้นราคาน้ำมันกระทบกับผู้มีอาชีพขับวิน จยย.อย่างแน่นอน แต่ตอนนี้ค่าโดยสารยังอัตราเดิมไม่สามารถปรับขึ้นได้ ถ้าปรับก็ต้องกระทบกับผู้โดยสารตามไปด้วย จึงอยากฝากให้รัฐบาลควบคุมราคาน้ำมันไม่ให้สูงขึ้นกว่านี้อีก เพราะการขึ้นราคาน้ำมันจะส่งผลให้สินค้าต่างๆ ปรับราคาขึ้นตามไปด้วย ทั้งวิน จยย.และประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้อน
เช่นเดียวกับ นายสมศักดิ์ ชิดรัมย์ วิน จยย. อีกราย บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นอีกลิตรละ 1 บาท ส่งผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะน้ำมันเป็นปัจจัยหลักในการวิ่งวิน จยย. หากน้ำมันปรับขึ้น ก็ต้องจ่ายเงินเติมน้ำมันแพงขึ้น ขณะที่ค่าโดยสารยังเท่าเดิม และช่วงนี้ผู้โดยสารใช้บริการน้อยลง บางวันวิ่งได้เที่ยวเดียว ได้เงินแค่ 40 บาท อยากให้รัฐบาลมีการควบคุมราคาน้ำมันไม่ให้แพงมากกว่านี้