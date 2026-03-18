ผบ.ทร.เปิดการฝึกกองทัพเรือ 69 พร้อมรบสูงสุด เร่งพัฒนาโดรนสังหารราคาถูก อํานาจทําลายล้างสูง

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ผบ.ทร.เปิดการฝึกกองทัพเรือ 69 ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประกาศความพร้อมรบสูงสุด เร่งเดินหน้าพัฒนาโดรนสังหารราคาถูก อํานาจทําลายล้างสูง
วันนี้ (18 มี.ค.) พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2569 ที่บริเวนด้านหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้นําหน่วยกําลังรบพร้อมกําลังพลที่เข้าร่วมการฝึก และยุทโธปกรณ์ แถวรับตรวจความพร้อม
โดย กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการฝึกดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้กำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ได้ฝึกบูรณาการร่วมกันตามสาขาปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งทางบก เรือ อากาศ เพื่อเกิดความพร้อมรบสูงสุด ที่เสมือนจริงรองรับต่อสถานการณ์จริง และสามารถเผชิญต่อภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
การฝึกในปีนี้ ถือเป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ เมื่อรบจริงต้องชนะ ”
โดยมีการสาธิตปฏิบัติการทางทหารในการโจมตีเป้าหมายสำคัญ โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญคือ การใช้โดรนโจมตีทิ้งระเบิดที่หมาย การสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์บนบก ด้วยการระดมยิงฝั่งจากเรือในทะเล การใช้ชุดปฏิบัติการดำเนินกลยุทธ์ในการโจมตีกวาดล้างข้าศึก และยึดพื้นที่
นอกจากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ยังได้ร่วมชมการจัดแสดงอาวุธยุทธโธปกรณ์ (Static Display) ซึ่งจัดจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ประกอบด้วย อากาศยานไร้คนขับ ศูนย์ศึกษาวิจัย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ,ชุดถ่ายทอดระบบสื่อสารภาพสัญญาณในการอำนวยการยุทธ์ จากกรมสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ
ชุดปฏิบัติการพิเศษ (ชุดเคลียร์คูเลต) ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการ ,เรือสนับสนุนในการฝึกปฏิบัติการทางทหาร เป็นเรือสมมติในการสนับสนุนระดมยิงฝั่ง จากกองเรือยุทธการ
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้ความสําคัญกับสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ อาทิ Marcus B, Marcus KK และ Marcus MH ซึ่งมีราคาถูก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจด้านความมั่นคง การลาดตระเวน และการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการทําลายเป้าหมาย ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดรนสังหาร หรือโดรนพลีชีพ ซึ่งมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแข็ง ที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบการทําอาหารที่มีอยู่ในปัจจุบัน นับว่ามีราคาถูกอย่างมาก ที่จะสามารถประหยัดด้านงบประมาณและได้อาวุธที่มีประสิทธิภาพ