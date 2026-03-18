xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ทร.เปิดการฝึกกองทัพเรือ 69 พร้อมรบสูงสุด เร่งพัฒนาโดรนสังหารราคาถูก อํานาจทําลายล้างสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- ผบ.ทร.เปิดการฝึกกองทัพเรือ 69 ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประกาศความพร้อมรบสูงสุด เร่งเดินหน้าพัฒนาโดรนสังหารราคาถูก อํานาจทําลายล้างสูง

วันนี้ (18 มี.ค.)​ พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2569 ที่บริเวนด้านหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้นําหน่วยกําลังรบพร้อมกําลังพลที่เข้าร่วมการฝึก และยุทโธปกรณ์ แถวรับตรวจความพร้อม

โดย กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการฝึกดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้กำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ได้ฝึกบูรณาการร่วมกันตามสาขาปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งทางบก เรือ อากาศ เพื่อเกิดความพร้อมรบสูงสุด ที่เสมือนจริงรองรับต่อสถานการณ์จริง และสามารถเผชิญต่อภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

การฝึกในปีนี้ ถือเป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ เมื่อรบจริงต้องชนะ ”


โดยมีการสาธิตปฏิบัติการทางทหารในการโจมตีเป้าหมายสำคัญ โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญคือ การใช้โดรนโจมตีทิ้งระเบิดที่หมาย การสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์บนบก ด้วยการระดมยิงฝั่งจากเรือในทะเล การใช้ชุดปฏิบัติการดำเนินกลยุทธ์ในการโจมตีกวาดล้างข้าศึก และยึดพื้นที่

นอกจากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ยังได้ร่วมชมการจัดแสดงอาวุธยุทธโธปกรณ์ (Static Display) ซึ่งจัดจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ประกอบด้วย อากาศยานไร้คนขับ ศูนย์ศึกษาวิจัย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ,ชุดถ่ายทอดระบบสื่อสารภาพสัญญาณในการอำนวยการยุทธ์ จากกรมสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ

ชุดปฏิบัติการพิเศษ (ชุดเคลียร์คูเลต) ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการ ,เรือสนับสนุนในการฝึกปฏิบัติการทางทหาร เป็นเรือสมมติในการสนับสนุนระดมยิงฝั่ง จากกองเรือยุทธการ


ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้ความสําคัญกับสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ อาทิ Marcus B, Marcus KK และ Marcus MH ซึ่งมีราคาถูก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจด้านความมั่นคง การลาดตระเวน และการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะการทําลายเป้าหมาย ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดรนสังหาร หรือโดรนพลีชีพ ซึ่งมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแข็ง ที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบการทําอาหารที่มีอยู่ในปัจจุบัน นับว่ามีราคาถูกอย่างมาก ที่จะสามารถประหยัดด้านงบประมาณและได้อาวุธที่มีประสิทธิภาพ














+5