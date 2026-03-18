อยุธยาร่วมใจช่วยปลาสวายนับหมื่นรอดตาย เร่งกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำ

พระนครศรีอยุธยา - หน่วยงานรัฐ–ชุมชน ผนึกกำลังกำจัดผักตบชวาหน้าวัดโตนดเตี้ย จ.อยุธยา ฟื้นคลองให้โล่ง ช่วยปลาสวายนับหมื่นตัวรอดตาย สร้างรอยยิ้มชาวบ้าน–นักท่องเที่ยว
จากกรณีผักตบชวาจำนวนมาก ลอยปกคลุมอัดแน่นเต็มคลองชลประทานบริเวณหน้า วัดโตนดเตี้ย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นระยะทางยาว ส่งผลให้ปลาสวายจำนวนมากไม่สามารถโผล่ขึ้นมาหายใจและหาอาหารได้ตามปกติ จนมีการร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ล่าสุดวันนี้( 18 มี.ค.) นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สั่งการให้นำรถแบคโฮคอยาว เข้าดำเนินการกำจัดผักตบชวาที่ปกคลุมผิวน้ำยาวกว่า 200 เมตร กินพื้นที่เกือบ 2 ไร่ พร้อมประสานองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมสนับสนุน จนสามารถเปิดผิวน้ำให้กลับมาโล่งได้อีกครั้ง
บรรยากาศในพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างยิ้มด้วยความดีใจ หลังเห็นคลองกลับมาฟื้นตัว โดยระหว่างการปฏิบัติงาน พบฝูงปลาสวายจำนวนมากที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถขึ้นมาหายใจได้ ต่างพากันดำผุดดำว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างต่อเนื่อง คล้ายได้ชีวิตใหม่ สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น
ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธา ต่างนำขนมปังและอาหารปลาโยนลงไปให้ฝูงปลากินอย่างอิ่มหนำ เกิดภาพแห่งความสุขทั้งคนและสัตว์ สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ที่เริ่มกลับคืนสู่คลองหน้าวัดอีกครั้ง
ด้านนายชัชชัย กิตติชัย หรือ “ชัช ตลาดไท” จิตอาสาในพื้นที่ ได้สนับสนุนขนมปัง 200 กล่อง และอาหารเม็ด 50 ถุง มอบให้วัดใช้เลี้ยงปลาอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตั้งระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) รอบแพปลา และกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันการลักลอบจับปลา สร้างความมั่นใจให้กับชุมชน
ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ที่ร่วมกันฟื้นฟูคลองหน้าวัดให้กลับมาสะอาด สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุมชน พร้อมช่วยชีวิตปลาสวายนับหมื่นตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตได้สำเร็จ