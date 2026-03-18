ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เร่งแก้จราจรในพื้นที่ ย้ำสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่กระทบ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบังเร่งแก้ปัญหาจราจร หลังผู้ประกอบการรวมตัวสะท้อนต้นทุนน้ำมันพุ่ง ยืนยันสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่กระทบภาพรวมการขนส่ง
จากกรณีกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งรวมตัวบริเวณสี่แยก ท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อช่วงเช้าวันนี้( 18 มี.ค.)เพื่อแสดงสัญลักษณ์สะท้อนปัญหาน้ำมันราคาแพงและภาวะขาดแคลน ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ รวมถึงปัญหาการจราจรติดขัดภายในท่าเรือ ทำให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางการท่าเรือฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โดยที่ผ่านมา ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางลดความแออัดและคลี่คลายปัญหาให้เกิดผลโดยเร็ว
ขณะเดียวกัน จากการตรวจสอบสถานการณ์ด้านการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ภาพรวมการจราจรภายในท่าเรือในช่วงนี้ พบว่ามีปริมาณรถลดลง และเบาบางกว่าช่วงที่ผ่านมา