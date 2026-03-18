ตาวัย 89 เหยื่อกระสุน BM-21 ของกัมพูชาที่ขาขาดกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตายแล้ว

อุบลราชธานี - พิษความขัดแย้งไทย-กัมพูชายังไม่ทันสงบเรียบร้อยดี พ่อเฒ่าวัย 89 ปี เหยื่อจรวด BM-21 ชาวอุบลฯ ซึ่งต้องถูกตัดขาซ้ายกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ตั้งแต่การปะทะรอบแรกนานครึ่งปี ล่าสุดเสียชีวิตอย่างสงบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้สถานการณ์ไทย-กัมพูชาจะเริ่มคลี่คลาย แต่ความเศร้าเสียใจของชาวบ้านอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ยังคงไม่ได้จางหายตามสถานการณ์ ล่าสุดชาวอำเภอน้ำยืนต้องพบกับข่าวเศร้าเมื่อนายปอด โจรสา อายุ 89 ปี หนึ่งในผู้บาดเจ็บสาหัสจากจรวด BM-21 ตกใส่บ้านจากการปะทะรอบแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกตัดขากลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้สิ้นลมอย่างสงบในบ้านพักหลังใหม่ที่ทางรัฐบาลสร้างให้ เมื่อวานนี้ (17 มี.ค.)
นายอ่อนศรี โจรสา อายุ 62 ปี ลูกชายของตาปอด กล่าวว่า ความสูญเสียครั้งนี้เป็นความทรงจำที่โหดร้าย ภาพวันเกิดเหตุยังคงติดตาจนถึงทุกวันนี้ ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทันทีที่มีเสียงระเบิดตกลงกลางบ้าน ตนเองได้เข้าไปดูตาปอดพบนอนหมดสติ ขาซ้ายขาดรุ่งริ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล ส่วนนางฮุง โจรสา ผู้เป็นแม่เสียชีวิตคาที่ทันที
นายอ่อนศรีบอกอีกว่าในช่วงการรักษาตัว ตาปอดพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่ ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต และไม่อยากเสียชีวิต เพราะก่อนเกิดเหตุพ่อเป็นคนแข็งแรง ร่าเริง และมีสุขภาพดีกว่าลูกๆ ทุกคน โดยในแต่ละวันจะตื่นแต่เช้า ออกกำลังกายเป็นประจำทั้งเช้าและเย็น และยังคอยปลุกลูกๆ ให้ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพร่วมกัน แต่เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น กลับทำให้พ่อกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงในทันที
ยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ตนรู้สึกโกรธแค้นต่อฝ่ายกัมพูชาที่เป็นต้นเหตุของความสูญเสียในครอบครัว ซึ่งต้องสูญเสียคนรักไปถึงสองคน ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลชุดใหม่ให้เร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนอย่างจริงจัง และทำให้สถานการณ์ยุติลงโดยเร็ว