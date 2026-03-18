สถานการณ์น้ำมันจันทบุรีกลับสู่ภาวะปกติ ปชช.-ชาวสวนคลายกังวลหลังหน่วยงานพื้นที่ยืนยันมีเพียงพอ

จันทบุรี - สถานการณ์น้ำมันใน จ.จันทบุรี เริ่มคลี่คลาย ชาวบ้านลดความกังวลเรื่องทิศทางราคาและปริมาณน้ำมันที่มี หลังหน่วยงานเกี่ยวข้อง-เจ้าของปั๊ม ประสานเสียงยืนยันภาพรวมมีเพียงพอ แนะทางเลือกหากโซฮอล์ 95 หมด สามารถเติมโซฮอล์ 91 หรือ E20 ทดแทนได้
วันนี้ ( 18 มี.ค.)นางคณิตา ราษฏร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และสำนักงานชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และกำกับการจ่ายน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT (ตรงข้ามตลาดเจริญสุข) และสถานีบริการน้ำมัน Shell จันทบุรีเกษตร สาขา 2 (เจริญสุข) เพื่อประเมินสถานการณ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
พร้อมบอกว่าสถานการณ์โดยรวมคลี่คลายลงแล้ว ไม่พบพฤติกรรมการกักตุนน้ำมันของผู้ประกอบการแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่บางสถานีบริการมีน้ำมันบางชนิดหมดชั่วคราว เกิดจากปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่จำนวนรถขนส่งมีเท่าเดิม และต้องใช้เวลาโหลดน้ำมันหลายชั่วโมง ทำให้รอบการจัดส่งล่าช้า
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจสอบสต๊อกน้ำมันและหัวจ่ายน้ำมันทุกจุดเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนได้ปริมาณน้ำมันเต็มลิตรตามมาตรฐาน เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงที่ราคาพลังงานมีความผันผวน
ขณะที่ น.ส.ประกายแก้ว ยอดสิงห์ ชาวจังหวัดจันทบุรี บอกว่าในวันนี้ตนเองได้นำรถยนต์ออกมาเติมน้ำมันตามรอบปกติ และยอมรับว่าเมื่อเห็นปั๊มบางแห่งติดป้ายแก๊สโซฮอล์ 95 หมด ก็มีความตกใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่คิดที่จะกักตุนแต่อย่างใด และอยากให้คนไทยทุกคนใช้ชีวิตตามปกติ ทยอยเติมน้ำมันเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ระบบเดินต่อไปได้และทุกคนมีน้ำมันใช้อย่างทั่วถึง
สอดคล้องกับภาพรวมของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มชาวสวนที่ความกังวลลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับช่วงวันที่ 3-4 มี.ค.ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่ความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 สำหรับภาคการเกษตรเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันประชาชนเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากปั๊มใดน้ำมันชนิดที่ต้องการหมด ก็จะใช้วิธีบอกต่อกันเพื่อไปเติมปั๊มอื่น หรือหันไปเติมน้ำมันทางเลือกอื่นทดแทนชั่วคราว
ด้าน นายพงศกร เกษมศานติ์ กรรมการผู้จัดการ ปั๊มเชลล์จันทบุรีเกษตร สาขา 2 (เจริญสุข) ให้ความเห็นว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำมันของจังหวัดจันทบุรี พ้นช่วงวิกฤตไปแล้ว และเข้าสู่ระยะของการเฝ้าระวังติดตาม ซึ่งจุดพีคสุดคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประชาชนแห่มาเติมเพราะไม่ทราบทิศทางราคาในอนาคต
แต่ปัจจุบันประชาชนเข้าใจมาตรการและการปรับขึ้นราคาน้ำมันของรัฐบาลแล้วว่า เป็นการทยอยปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปในราคาที่ประชาชนรับได้ ซึ่งทางปั๊มพยายามบริหารจัดการอย่างเต็มที่และทั่วถึง แม้ความต้องการจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำลูกค้าถึงทางเลือกอื่น เช่น หากโซฮอล์ 95 หมด ก็สามารถเติมโซฮอล์ 91 หรือ E20 ทดแทนได้ ซึ่งมีราคาถูกกว่าและช่วยให้รถใช้งานต่อไปได้โดยไม่สะดุด