ขายหน้า-เสียชื่อทั้งอำเภอ!ผู้เสียหายแจ้งความแล้ว เผยนาทีชาวบ้านรุมแย่งเก็บกุ้งสดจากรถบรรทุกตกถนนเถิน

ลำปาง – ใจดำกันจัง ขายหน้า-เสียชื่อทั้งอำเภอแล้ว..เพื่อนผู้เสียหายโพสต์คลิปรถกระบะบรรทุกกุ้งสดจากระยองเพื่อไปส่งลูกค้าที่ลำพูนเสียหลักพลิกตะแคงตกถนนเทกระจาดสินค้าข้างทางเถิน โดนชาวบ้านรุมแย่งเก็บ-แกะกล่องกุ้งสดมูลค่ากว่า 300,000 บาท แบบห้ามก็ไม่ฟัง ล่าสุดเจ้าของรถเข้าแจ้งความกับผู้ที่มาเอาสินค้าไปแล้ว
เฟซบุ๊คของผู้ที่ใช้ชื่อว่า Neeranuch Neeranuch ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้เสียหายจากกรณีรถบรรทุกกุ้งประสบอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอเถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้โพสต์ข้อความว่า “ช่วยกันแชร์ให้ถึงเพจคนรักลำปางหน่อยคะ วันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 22.54 น. รถของเพื่อนเกิดอุบัติเหตุ เสียหลักพลิกคว่ำ รถตะแคง ที่ อ. เถิน จ.ลำปาง ระหว่างรอประกันมา มีชาวบ้านมาเก็บสินค้าไป โดยไม่ได้รับอนุญาต
..แบบนี้ มันไร้มนุษยธรรมเกินไปไหมคะ ทั้งประกัน ทั้งเพื่อน ต่างขอร้องให้หยุด แต่ไม่มีใครสนใจเลยคะ ตอนนั้นเพื่อนแจ้งว่า ได้แต่ถ่ายวิดิโอเอาไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการต่อไปคะ ทำไมใจดำกันจังเลยคะ เพื่อนทั้งเจ็บตัว หัวแตก ปากแตก รถพังแทบจะตกงาน !!! ยังต้องมาเจออะไรแบบนี้อีก เอาสินค้าไปหมด หน้าตาเฉย มันน่าหดหู่ใจจริงๆคะ สินค้าที่เสียหายมูลค่า 300,000 บาท”
พร้อมลงคลิปขณะเกิดเหตุ ระหว่างที่เจ้าของรถและคนขับกำลังรอเจ้าหน้าที่ประกันภัยเข้าตรวจสอบความเสียหาย รอรถยกมาลากรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุตกลงไปข้างทาง เพื่อชักลากขึ้นมา แต่สินค้าซึ่งคือกุ้งสด CP ที่บรรจุในกล่องโฟมสีขาว ได้เทกระจาดลงไปอยู่กับพื้น และมีชาวบ้านประมาณ 20 คน ต่างนำถุง-กระสอบมาเก็บกุ้งไป ซึ่งในคลิปบางช่วงจะได้ยินคนถ่ายคลิปบอกว่า..ห้ามแล้วไม่ฟังกันเลย
ซึ่งก็ตรงกับชาวบ้านรายหนึ่งซึ่งขับรถผ่านและเห็นเหตุการณ์จึงจอดรถช่วย พร้อมบอกว่า..ผมจอดช่วยห้ามได้แค่ 1 ชั่วโมงที่เหลือตามภาพเลยเพราะผมต้องไปต่อ..
ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถาม คุณสแน๊คแจ๊ค ซึ่งเป็นเจ้าของรถบรรทุกสินค้าและเป็นบริษัทรับส่งกุ้งสด ในวันดังกล่าว ได้เปิดเผยว่าวันนั้นได้นำสินค้าซึ่งเป็นกุ้งสด จากจังหวัดระยอง จะเอาไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดลำพูน จำนวนกว่า 120 กล่อง มูลค่ากว่า สามแสนบาท แต่มาเกิดอุบัติเหตุเมื่อมาถึงอำเภอเถิน หลักกิโลเมตรที่ 640 ซึ่งใกล้จะเข้าเขตสบปราบแล้วรถเสียหลักพลักตะแคงลงไปข้างทางตนเองได้รับบาดเจ็บไม่มากจึงไม่ได้ไปโรงพยาบาล
ระหว่างนั้นมีรถบรรทุกที่วิ่งมาตามปกติ รวมถึงประชาชนที่ขับรถผ่าน เห็นเหตุการณ์ก็ได้ลงมาช่วยหลายคัน ซึ่งระหว่างที่ตนโทร.ประสานบริษัทประกันสินค้า บริษัทประกันอุบัติเหตุ ซึ่งก็เกือบชั่วโมง ก็มีชาวบ้านเริ่มทยอยมาที่เกิดเหตุ ตอนแรกก็มาแค่1-2 คนมาถามว่าตนเองได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ซึ่งตนเองก็บอกไปว่าไม่ได้รับบาดเจ็บมาก
หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านมาเพิ่ม และก็เริ่มเข้าไปเก็บกุ้ง ซึ่งตนและ คนขับรถบรรทุก รวมถึงพลเมืองดีบางคนก็บอกว่า อย่าเพิ่งไปเอาของเขา เพราะเขารอประกันสินค้าอยู่ แต่หลังจากที่ชาวบ้านมากันกว่า 10 คน ก็เริ่มไม่ฟังต่างคนต่างเก็บสินค้าของตนเอง ซึ่งก็ห้ามไม่ฟังแล้ว
“สิ่งที่สะท้อนใจคือ กุ้งที่บรรจุในกล่องโฟมที่ไม่เสียหายถูกแกะและฉีกออก สุดท้ายคือ กุ้งเหลือเป็นกล่องไว้เพียง 4 กล่องจากทั้งหมดกว่า 120 กล่อง จริงๆแล้วตนรอให้ประกันสินค้ามาดูสินค้าที่เสียหายก่อน เพราะในเหตุการณ์มีพลเมืองดีหลายคนที่มาช่วยจริงๆ ซึ่งตนก็มองว่าหากกุ้งที่เสียหายจริงหลุดออกจากกล่องก็จะให้เอาไปได้ แต่กล่องที่สมบูรณ์ไม่ควรแกะหรือฉีกออก”
ล่าสุดตนเองได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เถิน เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินคดีกับผู้ที่มาเอาสินค้าของตนเองไป ซึ่งก็เป็นชาวบ้านทั้งหมดที่ปรากฏตามคลิปภาพ