ส.อบต.เขาย้อย ปืนโหด ยิง “เอ้ ระยอง” ดับคารีสอร์ต ก่อนถูกกดดันเข้ามอบตัว

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจเพชรบุรีกดดันหนัก ส.อบต.เขาย้อย ก่อเหตุยิงหนุ่มระยองดับคาห้องพัก ก่อนตัดสินใจเข้ามอบตัว สารภาพชนวนเหตุขณะนั่งดื่มด้วยกัน
วันนี้(18 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดเพชรบุรี นำโดย พ.ต.อ.กิตติ ทองห่อ ผู้กำกับการสืบสวน ภ.จว.เพชรบุรี ร่วมกับ พ.ต.ท.พรม แก้วพรายตา รองผู้กำกับการ สภ.เขาย้อย และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ควบคุมตัวนายภิสัก กลิ่นตระลบ อายุ 45 ปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
หลังเข้ามอบตัวในคดีใช้อาวุธปืนยิงนายพันยศ หรือ “เอ้ ระยอง” สุวรรณพิทักษ์ อายุ 47 ปี เสียชีวิต ภายในบ้านพักชายเขา พื้นที่ ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา
จากการสอบสวน น.ส.ทัศนา มีสบาย ภรรยาผู้เสียชีวิต ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุได้เดินทางมาเปิดห้องพักหมายเลข 4 กับสามี โดยขณะเกิดเหตุ ผู้ตายกำลังซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ภายในห้องพัก
ต่อมานายภิสัก ผู้ก่อเหตุ ได้ให้ตนออกไปซื้อเบียร์มานั่งดื่มร่วมกัน ก่อนที่ตนจะเข้าไปพักผ่อนภายในห้อง กระทั่งเวลาประมาณ 23.30 น. ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ 5 นัด เมื่อออกมาดูพร้อมลูก พบว่านายภิสักวิ่งสวนออกไป
เมื่อเข้าไปตรวจสอบ พบว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตแล้ว โดยผู้ก่อเหตุได้ขับรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Toyota C-HR สีขาว หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่กดดันอย่างหนัก และตัดสินใจเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาย้อย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา “ฆ่าผู้อื่น” และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านค่าย จ.ระยอง ดำเนินคดีตามกฎหมาย