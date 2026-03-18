อุทาหรณ์สุดสลด! 5 หนุ่มรุ่นล่องเรือตกปลากลางหนองหลวง เรือล่มดับ 2 รอด 3

เชียงราย - เกิดเหตุอุทาหรณ์สุดสลด..5 หนุ่มรุ่นเชียงรายวัย 15 ปี พากันพายเรือ 2 ลำ ออกตกปลาหนองหลวง ถึงกลางหนองเรือล่มจมน้ำดับ 2 รอด 3
วันนี้ (18 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงชัย จ.เชียงราย , ศูนย์นเรนทรเชียงราย , หน่วยกู้ภัยศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานใหญ่) และจุดเวียงชัย ,มูลนิธิสยามเชียงราย (สำนักงานใหญ่) และจุดเวียงชัย ,มูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย ได้รับแจ้งมีเหตุเยาวชนชายจำนวน 5 คน อายุประมาณ 15 ปีเท่ากันหมด ประสบเหตุเรือล่มกลาง "หนองหลวง" ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ฝั่งหมู่บ้านสมานมิตร หมู่ 1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จึงเร่งไปตรวจสอบ
พบเรืออยู่กลางหนองน้ำกลางหนองน้ำฝั่งหมู่บ้าน 2 ลำ ลำแรกสภาพพลิกคว่ำและอีก 1 ลำ มีหนุ่มรุ่น 3 คน ที่อยู่ในอาการตื่นตกใจอยู่บนเรือ จึงพร้อมด้วยชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์เข้าไปช่วยเหลือพาเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย
อย่างไรก็ตามได้รับแจ้งว่ายังมีเยาวชนชายที่จมหายไปในน้ำอีก 2 คน อาสากู้ภัยจึงจัดทีมนักประดาน้ำลงดำค้นหาจนกระทั่งเวลา 14.19 น.จึงพบร่างของหนุ่มรุ่นรายแรกจมใต้น้ำ และต่อมาในเวลา 14.36 น.ก็พบอีก 1 รายจมใต้น้ำในสภาพเดียวกันโดยทั้งคู่ได้เสียชีวิตแล้ว
อาสากู้ภัยจึงได้นำร่างขึ้นไปไว้ริมฝั่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ พร้อมแจ้งญาติให้ได้รับทราบเพื่อจัดการตามขั้นตอนของกฎหมาย จากการตรวจสอบบนเรือยังพบมีอุปกรณ์ตกปลาติดอยู่ในเรือหลายรายการอยู่ด้วย
รายงานข่าวแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุหนุ่มวัยรุ่นทั้ง 5 คน ได้พากันนำเรือ 2 ลำ พายตามกันออกไปตกปลากลางหนองหลวง โดยลำแรกนั่งไปด้วยกัน 2 คนและลำที่ 2 นั่งไปด้วยกัน 3 คน ขณะพายถึงกลางน้ำ เรือลำที่ 2 ได้เสียหลักและพลิกคว่ำจนล่มลงทำให้คนบนเรือจมน้ำทั้ง 3 คน
ซึ่งแต่ละคนต่างพยายามว่ายเอาตัวรอด แต่อาจเป็นเพราะมีวัชพืชมากทำให้จมน้ำหายไป 2 คน ส่วนอีก 1 คนมีเพื่อนที่อยู่บนเรือลำแรกได้พายเรือเข้าไปช่วยเหลือและพาขึ้นเรือมาได้อย่างปลอดภัย เมื่อชาวบ้านเห็นเหตุการณ์และอาสากู้ภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุได้ช่วยประคองเรือที่มีเยาวชนทั้ง 3 คนเข้าสู่ริมฝั่งและออกค้นหาร่างเยาวชนชายอีก 2 คนจนพบว่าเสียชีวิตแล้วดังกล่าว.