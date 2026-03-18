บุกจับ 7 จีนเทา พ่วง 3 เมียนมา คาห้องเช่า สารภาพเป็นแก๊งสแกมเมอร์ หนีปอยเปต มุ่งฐานใหม่พญาตองซู

กาญจนบุรี - ตม.กาญจนบุรี ขยายผลรวบ 7 จีนเทา พร้อม 3 เมียนมา คาห้องเช่าเมืองกาญจน์ สารภาพเป็นแก๊งสแกมเมอร์หนีปราบปรามจากปอยเปต เตรียมข้ามแดนตั้งฐานใหม่ฝั่งเมียนมา
วันนี้( 18 มี.ค.) พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และการสั่งการของ พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 รวมถึง พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ในฐานะโฆษก บก.ตม.3
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมกลุ่มชาวจีนต้องสงสัย หรือ “จีนเทา” ได้ 3 ราย ภายในพื้นที่ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงได้สั่งการให้ขยายผล เนื่องจากเชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่
ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.กาญจนบุรี ได้สืบทราบว่ามีกลุ่มชาวจีนไปเช่าห้องพักในพื้นที่หมู่ 2 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จึงวางแผนเข้าตรวจค้น พบผู้ต้องหาเป็นชาวจีน 7 ราย (ชาย 6 หญิง 1) และชาวเมียนมา 3 ราย รวม 10 คน พักอาศัยอยู่ภายในห้องเช่า 2 ห้อง
จากการตรวจสอบ พบว่าชาวจีนทั้งหมดไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ และไม่มีเอกสารแสดงตัวตน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวมาตรวจสอบที่สำนักงาน ตม.จ.กาญจนบุรี พร้อมตรวจสอบข้อมูลในระบบ พบว่าไม่เคยมีประวัติเดินทางเข้า–ออกประเทศไทยมาก่อน
จากการสอบสวนผ่านล่าม ผู้ต้องหาชาวจีนให้การตรงกันว่า เคยทำงานเป็นแก๊งสแกมเมอร์อยู่ที่เมืองปอยเปต ประเทศ กัมพูชา ซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านพรมแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว แต่หลังจากทางการกัมพูชาเข้มงวดกวาดล้าง ทำให้ต้องหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ ใช้เวลาเดินเท้าผ่านป่านานถึง 3 วัน
เมื่อเข้ามาถึงฝั่งไทยในพื้นที่ จ.สระแก้ว ได้มีเครือข่ายชาวจีนและเมียนมาช่วยลำเลียง โดยใช้รถรับส่งเป็นทอด ๆ มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ชายแดน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อเตรียมข้ามไปยังฝั่งอำเภอพญาตองซู ประเทศ เมียนมา เพื่อตั้งฐานสแกมเมอร์แห่งใหม่
กระทั่งเดินทางมาถึงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี กลุ่มขบวนการได้นำมาพักคอยในห้องเช่าดังกล่าว เพื่อรอการลำเลียงข้ามแดน แต่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมได้เสียก่อน
ขณะที่ชาวเมียนมา 3 ราย ให้การว่า เป็นแรงงานดูแลกลุ่มสแกมเมอร์ที่ปอยเปต และหลบหนีเข้ามาพร้อมกับชาวจีนตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม ก่อนจะมาพักรวมกัน และรอเดินทางกลับประเทศเมียนมา
เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ตม.กาญจนบุรี และฝ่ายความมั่นคง สามารถจับกุมกลุ่ม “จีนเทา” ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ต้องหาส่วนใหญ่มักไม่ให้ความร่วมมือในการขยายผลไปยังเครือข่าย โดยบางรายอ้างว่าถูกบังคับ หรือมีลักษณะให้การคล้ายผ่านการเตรียมข้อมูลมาก่อน
ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่กำชับให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินมาตรการเชิงรุก สกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบเข้าเมือง รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มงวด เพื่อความมั่นคงของประเทศ