น้ำมันดีเซลขาดแคลน กระทบ “วังช้างอยุธยา” ต้องให้ช้างเดินแทนรถเทรลเลอร์ หวั่นลามถึงอาหารช้าง

พระนครศรีอยุธยา - วิกฤตน้ำมันดีเซลตึงตัว กระทบวังช้างอยุธยา ต้องปรับแผนให้ช้างเดินระยะทาง 5 กม. แทนการขนส่งด้วยรถเทรลเลอร์ หลังถูกจำกัดการเติมน้ำมัน หวั่นลุกลามถึงการขนส่งอาหารช้าง
วันนี้( 18 มี.ค.) นายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ เจ้าของ วังช้างอยุธยาแลเพนียด และประธานชมรมพระคชบาล เปิดเผยถึงการปรับตัวรับสถานการณ์น้ำมันดีเซลขาดแคลน ว่าได้ปล่อยช้างจำนวน 15 เชือก ซึ่งเป็นช้างให้บริการนักท่องเที่ยว เดินเท้าจากหมู่บ้านเพนียดช้างหลวง มุ่งหน้าไปยังวังช้างในเขต อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ท่ามกลางความสนใจของประชาชนสองข้างทาง โดยได้แบ่งการเคลื่อนย้ายเป็น 2 รอบ เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ รอบแรก 7 เชือก เวลา 07.30 น. และรอบที่สอง 8 เชือก เวลา 08.00 น.
นายลายทองเหรียญ กล่าวว่า ปกติใช้รถเทรลเลอร์ 2 คัน ขนส่งช้างไป–กลับ แต่จากสถานการณ์น้ำมันดีเซลขาดแคลน ทำให้ไม่สามารถสำรองน้ำมันได้ เนื่องจากหลายปั๊มจำกัดการเติม บางแห่งให้เติมเพียง 500 บาทต่อคัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
“ก่อนหน้านี้มีการยืนยันว่า น้ำมันไม่ได้ขาดแคลน แต่ในความเป็นจริงขณะนี้กลับเกิดภาวะขาดแคลนอย่างชัดเจน จนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโดยตรง” นายลายทองเหรียญ กล่าว
จากข้อจำกัดดังกล่าว วังช้างจึงต้องกลับมาใช้วิธีดั้งเดิม คือให้ช้างเดินทางไปยังจุดให้บริการ เพื่อลดการใช้น้ำมัน และยังคงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ตามปกติ จากเดิมมีช้างให้บริการวันละประมาณ 35 เชือก ปัจจุบันลดเหลือ 15 เชือก
อย่างไรก็ตาม ช้างที่มีอายุมากยังคงต้องใช้รถเทรลเลอร์ในการขนส่ง เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้
ระหว่างการเคลื่อนย้าย มีการจัดมาตรการด้านความปลอดภัย โดยให้ช้างเดินเว้นระยะเป็นช่วง ๆ เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร พร้อมมีเจ้าหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตาม และรถเข็นพ่วงท้ายคอยเก็บมูลช้าง เพื่อรักษาความสะอาดบนท้องถนน
นายลายทองเหรียญ ยังแสดงความกังวลว่า หากสถานการณ์น้ำมันยังตึงตัว จะกระทบต่อการขนส่งอาหารช้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสับปะรดจากจังหวัด ระยอง หากขนส่งไม่ได้ ช้างอาจขาดแคลนอาหาร จึงขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยนำอาหารมาบริจาคในช่วงนี้
ด้านนายเพลิน ทรัพย์มาก อายุ 49 ปี คนขับรถบรรทุกอาหารช้าง เปิดเผยว่า ได้ขับรถบรรทุกสับปะรดจากจังหวัดระยองมายังอยุธยา โดยเติมน้ำมันจากต้นทาง 2,000 บาท แต่ระหว่างทางแวะปั๊มน้ำมันถึง 16 แห่ง กลับไม่สามารถเติมน้ำมันได้ เนื่องจากหลายแห่งแจ้งว่าน้ำมันหมด
จนกระทั่งถึงพื้นที่อำเภอวังน้อย จึงสามารถเติมน้ำมันได้เพียง 1,000 บาท เนื่องจากมีการจำกัดปริมาณการเติม โดยปกติค่าใช้จ่ายน้ำมันไป–กลับจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาท
นายเพลิน กล่าวด้วยความกังวลว่า หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย จะส่งผลกระทบต่อการขนส่งอาหารช้าง ซึ่งปกติจะส่งสัปดาห์ละ 2–3 ครั้ง และอาจทำให้ช้างต้องกินเพียงฟางข้าวแทน
ทั้งนี้ วิกฤตน้ำมันดีเซลที่ตึงตัว ไม่เพียงกระทบภาคขนส่ง แต่ยังลุกลามสู่ภาคการท่องเที่ยวและผู้เลี้ยงช้างในพื้นที่ ซึ่งต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในระยะยาว