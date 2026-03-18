ไม่ง้อน้ำมัน! ชาวสระแก้วแห่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาราคาแพง-ขาดแคลน ดันตลาดโตในพริบตา

สระแก้ว- ไม่ง้อน้ำมัน! ชาวสระแก้วแห่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาราคาแพง-ขาดตลาด ดันตลาดรถจักรยายนต์ไฟฟ้าคึกคัก ผู้ประกอบการสบช่องเพิ่มรถรุ่นใหม่ทั้งแบบ 2 ล้อ 3 ล้อและ 4 ล้อตอบโจทย์ความต้องการ
จากวิกฤตหวาดผวาราคาน้ำมันพุ่ง- น้ำมันขาดตลาด จนเกิดกระแสกักตุนอย่างหนักในประเทศไทยจากผลกระทบการสู้รบในตะวันออกกลาง ทำให้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเกิดภาพความโกลาหลในปั๊มน้ำมันเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย และปั๊มน้ำมันหลายแห่งประกาศขึ้นป้ายน้ำมันหมดนั้น
วันนี้ ( 18 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายรถไฟฟ้าใน จ.สระแก้ว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในห้วงวิกฤตพลังงานน้ำมัน โดยพบว่าที่ ร้านเอสวีรถไฟฟ้า มีประชาชนในพื้นที่พากันเข้ามาสอบถามและเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ทางร้านได้นำรุ่นใหม่ทั้งแบบ 2 ล้อ ,3 ล้อ และแบบ 4 ล้อที่มีรูปทรงทันสมัยหลากหลายสีสันเข้ามาจำหน่ายอย่างคึกคัก
นายสุรศักดิ์ สบายจิตร์ เจ้าของร้านเอสวีรถไฟฟ้า บอกว่าในช่วงที่ สถานการณ์ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บางช่วงเกิดภาวะน้ำมันขาดตลาด ทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ในการเดินทาง และหันมาให้ความสนใจกับยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น
“เมื่อก่อนลูกค้าอาจลังเลและมีความกังวลเรื่องความคุ้มค่าและการใช้งานของยานยนต์ไฟฟ้า แต่เมื่อเกิดวิกฤตตะวันออกกลาง การตัดสินใจของลูกค้าก็เริ่มง่ายขึ้นและหันมาซื้อยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น จนทำให้ยอดสั่งจองของทางร้านเพิ่มเป็นเท่าตัวในระยะเวลาไม่นาน”
ขณะที่ทางร้านได้เตรียมความพร้อมในการรองรับความต้องการของลูกค้าด้วยการนำรถรุ่นใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญเรื่องงานบริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอะไหล่ และการให้คำแนะนำเรื่องการใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
เจ้าของร้านเอสวีรถไฟฟ้า ยังบอกอีกว่าแนวโน้มความต้องการรถไฟฟ้าในพื้นที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าทิศทางการเติบโตของตลาดจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากราคาน้ำมันมีความผันผวนมากกว่าที่เป็นอยู่ อีกทั้งปัจจุบันยังเปิดให้บริการทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งร้านเอสวีรถไฟฟ้า ตั้งอยู่บริเวณสามแยกสายจันทร์ ถนนสุวรรณศร อ.เมืองสระแก้ว
จากการสอบถาม“ป้าแดง” อายุ 74 ปี ชาวสระแก้วที่เดินทางมาสั่งจองรถไฟฟ้าจากร้านแห่งนี้ ทราบว่าเมื่อ 2 ปีก่อนตนเองได้ซื้อรถไฟฟ้าไปใช้งานแล้ว 1 คันก็พบว่าการใช้งานสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงเหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน
“ช่วงนี้น้ำมันทั้งแพงและหายาก จะเติมน้ำมันแต่ละครั้งต้องต่อคิวนานจึงตัดสินใจมาซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มอีกคัน จะได้ไม่ต้องไปปั๊มน้ำมันบ่อยๆ เพราะใช้รถไฟฟ้าทั้งสะดวกและประหยัด ” ป้าแดง กล่าว