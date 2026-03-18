รถสี่ล้อแดงเชียงใหม่ครวญปัญหาน้ำมันทำเดือดร้อนหนักทั้งขาดแคลนและขึ้นราคา ทำต้นทุนพุ่งสวนทางรายได้

เชียงใหม่ – รถสี่ล้อแดงรับจ้างเชียงใหม่ครวญเดือดร้อนหนักจากปัญหาน้ำมันที่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ระบุทั้งขาดแคลนและปรับขึ้นราคา สวนทางกับรายได้และจำนวนผู้โดยสารที่หดหายโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบหลายรายจำเป็นต้องหยุดวิ่งรถเนื่องจากแบกภาระต้นทุนไม่ไหว ส่วนที่เหลือจำเป็นต้องวิ่งรถต่อไปแม้รายได้แทบไม่พอยาไส้ ขณะเดียวกันเผยสหกรณ์มีปั๊มน้ำมันของตัวเอง แต่ถูกลดโควตาน้ำมันที่ได้รับจัดสรรและเหลือสำรองน้อย จ่อเปิดให้บริการเติมเฉพาะสมาชิกรถสี่ล้อแดง
วันนี้(18 มี.ค.69) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า จากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ทำให้เกิดปัญหาปริมาณน้ำมันที่จำหน่ายตามปั๊มต่างๆ ทั่วประเทศไทยมีอย่างจำกัด รวมทั้งล่าสุดวันนี้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันด้วย โดยน้ำมันดีเซล มีการปรับราคาขึ้นลิตรละ 0.50 บาท และแก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 1 บาท ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะรถสี่ล้อแดงในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นรถรับจ้างสาธารณะที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และมีต้นทุนหลักเป็นน้ำมันที่ต้องเติมเป็นประจำทุกวันเพื่อวิ่งรับส่งผู้โดยสาร
ทั้งนี้นายบุญเนียม บุญทา ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด ซึ่งมีสมาชิกเป็นรถสี่ล้อแดง รวมทั้งรถแท็กซี่และรถตู้ รวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คัน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับผลกระทบอย่างมากพอสมควรเพราะรถของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมัน แม้ว่าทางสหกรณ์ฯ จะมีปั๊มน้ำมันของตัวเอง แต่ปัจจุบันได้รับโควตาน้ำมันลดลงเพราะทางคลังน้ำมันได้จำกัดการสั่งซื้อ และทางปั๊มมีน้ำมันสำรองเหลือน้อยจึงต้องมีการจำกัดให้คนนอกเติมได้ครั้งละไม่เกิน 500 บาท ส่วนสมาชิกของสหกรณ์นั้นยังคงเติมได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น อาจจำเป็นต้องเปิดให้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
สำหรับราคาน้ำมันที่มีการปรับขึ้นในวันนี้นั้น ได้ส่งผลกระทบกับคนขับรถสี่ล้อแดงรับจ้างอย่างยิ่ง เพราะว่าน้ำมันที่มีราคาแพงนั้นทำให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย สวนทางกับปริมาณลูกค้าที่ใช้บริการที่ลดน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์การสู้รบกันในตะวันออกกลางส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ลดหายไป เพราะมีการปิดน่านฟ้าและไม่มั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว
โดยสมาชิกทุกคนต่างได้รับผลกระทบหมด เนื่องจากไม่ค่อยมีผู้ใช้บริการและรายได้หดหาย แต่มีค่าใช้จ่ายทุกวัน ทำให้ทุกวันนี้ต่างได้รับความลำบาก เพราะเติมน้ำมันไปแล้วแต่ไม่มีผู้ใช้บริการ จนสมาชิกบางรายจำเป็นต้องตัดสินใจหยุดวิ่งรถชั่วคราวหรือบางรายปรับตัวจากเดิมที่เคยวิ่งรถไปรอบเมืองเพื่อหาผู้โดยสารเปลี่ยนเป็นจอดรอตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว แม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่มีผู้สนใจใช้บริการเลย ทั้งนี้ต้องการฝากไปยังรัฐบาลให้ช่วยเหลือในเรื่องราคาน้ำมันและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการขยับขึ้นราคาด้วย เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
ขณะที่คนขับรถสี่ล้อแดงรายหนึ่ง บอกว่า ในเวลานี้นอกจากความกังวลเกี่ยวกับน้ำมันขาดตลาดแล้วจะทำให้ไม่สามารถวิ่งรถรับจ้างได้ตามปกติ ยังได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการที่ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นอีกด้วย เพราะทุกวันนี้ในแต่ละวันที่ออกวิ่งรถรับจ้างนั้นแทบจะไม่ค่อยมีผู้โดยสารเรียกใช้บริการอยู่แล้ว และรายได้ในแต่ละวันแทบจะไม่คุ้มทุน เพราะต้องเติมน้ำมันอย่างน้อยวันละ 400 บาท ในขณะที่มีรายได้วันละประมาณ 600-700 บาทเท่านั้น เมื่อหักต้นทุนแล้วจะเหลือเพียงวันละประมาณ 200-300 บาท ซึ่งแทบจะไม่พอกับภาระค่าใช้จ่ายที่มี แต่ยังจำเป็นต้องวิ่งรถรับจ้างต่อไป เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีรายได้นำไปใช้จ่ายดูแลครอบครัวเลย ซึ่งอยากให้รัฐบาลเร่งช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำมันโดยเร็ว