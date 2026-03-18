กกล.บูรพา ผลักดัน 48 เขมรกลับประเทศหลังสิ้นสุดการถูกดำเนินคดีในไทย

สระแก้ว- กกล.บูรพา บูรณาการร่วมหลายหน่วยงานผลักดันชาวกัมพูชา 43 รายกลับประเทศ หลังสิ้นสุดการถูกดำเนินคดีในไทย โดยได้ดำเนินการส่งกลับผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
เมื่อเวลา 13.40 น.วันนี้ ( 18 มี.ค.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ และกองร้อยทหารพรานที่ 1201 ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคง (ศปก.ทภ.1) เจ้าหน้าที่ศุลกากรอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านคลองลึก ดำเนินการผลักดันชาวกัมพูชาจำนวน 43 คน เป็นชาย 28 คนและหญิง 13 คน รวมทั้งเด็กชายอีก 2 คนกลับประเทศหลังทั้งหมดได้ถูกจับกุมและผ่านกระบวนการดำเนินคดีในประเทศไทยจนสิ้นสุดแล้ว
การส่งกลับชาวกัมพูชาทั้งหมดได้ดำเนินการ ณ บริเวณประตูพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย–กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยได้มีการจัดระเบียบ ควบคุมดูแล และอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร รวมทั้งการตรวจสอบบุคคลและดำเนินการมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย
ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ ภายใต้กรอบกฎหมายและหลักมนุษยธรรม พร้อมทั้งยังคงเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือในการควบคุมพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กองกำลังบูรพา ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและตรวจตราตามแนวชายแดน ควบคู่กับการทำงานเชิงรุกกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครอง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง