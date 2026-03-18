สลายตัวแล้ว! กลุ่มผู้ประกอบการขน เคลื่อนขบวนกดดันรัฐ จี้แก้น้ำมันแพง–ขาดแคลน หลังแสดงพลัง

ศูนย์ข่าวศรีราขา - สลายตัวแล้ว กรณีกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งรวมตัวบริเวณแหลมฉบัง ล่าสุดได้ยุติการชุมนุมแล้ว ภายหลังเคลื่อนขบวนรถบรรทุกแสดงสัญลักษณ์กดดันภาครัฐให้เร่งแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงและการขาดแคลนในประเทศ ท่ามกลางการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดเส้นทาง
จากกรณี สหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย นัดรวมตัวรถบรรทุกกว่า 1,000 คัน บริเวณถนนสุขุมวิท ส่งผลให้การจราจรทั้งขาเข้าชลบุรีและพัทยาชะลอตัวเป็นช่วงๆ
ล่าสุด 12.30 น. วันนึ้ (18 มี.ค. ) กลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปยังหน้าท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาคขนส่งและประชาชนในวงกว้างตลอดเส้นทางมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แหลมฉบัง และตำรวจทางหลวง คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน
ด้าน ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรวมตัวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนปัญหาน้ำมันแพงและการขาดแคลนที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันและบริหารจัดการสต๊อกในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ สหพันธ์ฯ ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลก่อนหน้านี้แล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไข ขณะที่คำชี้แจงของฝ่ายนโยบายที่ระบุว่าน้ำมันยังมีเพียงพอ กลับสวนทางกับสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการกำลังเผชิญ
ประธานสหพันธ์ฯ ยังตั้งข้อสังเกตถึงโครงสร้างราคาน้ำมัน โดยเฉพาะการอ้างอิงราคาหน้าคลังกับตลาดสิงคโปร์ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยให้เกิดความผันผวนและส่งผลต่อต้นทุนของผู้ประกอบการ พร้อมมองว่ากลุ่มโรงกลั่น ผู้ค้าปลีก และตัวกลาง อาจเป็นผู้ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกอบการยืนยันจะเดินหน้าทวงถามและกดดันอย่างต่อเนื่อง จนกว่ารัฐบาลจะมีมาตรการแก้ไขที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไป