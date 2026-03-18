(คลิป)ด่าเดือด..พนักงานปั๊มปะทะคนรอคิว ระบายความในใจจะให้ทำยังไงถึงจะได้น้ำมัน ต้องตายเลยไหม!?

กำแพงเพชร – ถึงขั้นด่ากันเดือดคาปั๊ม ยังดีที่ไม่บานปลาย..เผยพนักงานปั๊มปะทะคนรอคิวซื้อน้ำมันข้ามคืน แต่ไม่ได้น้ำมัน เริ่มเกิดขึ้นให้เห็นแล้ว ถามแรงจะให้ตายกันเลยมั้ย ถึงจะได้น้ำมัน
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “อ๊อฟปรินท์ เสียอ๊อฟ อ.พรานกระต่าย” โพสต์เหตุการณ์ขณะที่ตนเอง ไปรอต่อคิวเติมน้ำมันภายในปั๊มน้ำมันพีที สาขาพรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เช้าวันนี้(18 มี.ค.69) เวลา 07.30 น. ซึ่งเกิดเหตุการโต้เถียงกันระหว่างพนักงานของปั๊มและชาวบ้านที่มามารอเติมน้ำมันนานถึง 3 วัน แต่ไม่ได้รับน้ำมัน
โดยพนักงานปั๊มได้ระบายความในใจว่า..ตนก็เหนื่อยเหมือนกัน ทั้งเครียดและกดดัน ทำงานไม่เคยเหนื่อย แต่ต้องเหนื่อยที่ลูกค้ามาด่า ซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้น้ำมันแต่น้ำมันมีแค่นี้ ตนมีหน้าที่เป็นพนักงานเติมไม่ใช่มารับอารมณ์ของลูกค้า จะให้ตนเองทำยังไงจะให้ตายก่อนไหม เพราะน้ำมันมันมีแค่นี้ ส่วนใครที่แซงคิวพวกพี่ก็จัดการกันเองเลย..
ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับเจ้าของคลิปทางโทรศัพทย์ คือนายนิสิต จุมพล อายุ 46 ปี เล่าว่า พนักงานและชาวบ้านมีปากเสียงกันนิดหน่อยเนื่องจากไม่ได้น้ำมันหลายวันแล้ว ซึ่งพนักงานปั๊มก็ถูกกดดันตนก็เห็นใจ เขาก็ได้ระบายความในใจให้ตนฟังว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะกังวลว่าตอนเช้าชาวบ้านจะมาด่าอะไรตัวเขาอีกหรือไม่
จากเหตุการณ์ที่เห็น ยืนยันว่าพนักงานปั๊มก็ทำเต็มที่ ซึ่งก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรบานปลาย ถือว่าพนักงานทำถูกต้องแล้ว โดยได้พยายามอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีน้ำมัน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลา 7 โมงกว่า ภายในปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอพรานกระต่าย ซึ่งน้ำมันที่มีเพียง 8,000 ลิตรเท่านั้น ประมาณ 07.20 น. ก็หมดแล้ว ขณะที่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปต่างก็ไปจอดรถนอนรอภายในปั๊มกันตั้งแต่เมื่อวาน(17 มี.ค.) รวมทั้งตนก็ไปรอแต่ก็ไม่ได้น้ำมัน
ล่าสุดพนักงานปั๊มได้แจ้งว่าจะไม่อนุญาตให้กรอกใส่ถังน้ำมันแล้ว สำหรับผู้ประกอบการเจ้าของรถแม็คโครและอื่นๆประมาณ 4-5 วัน เหมือนจะรีเซ็ทระบบใหม่ จะให้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์ทั่วไปเท่านั้น ซึ่งตนเป็นผู้ประกอบการก็จะต้องหยุดเครื่องจักรงดทำงานไว้ก่อน โดยเดี๋ยวจะต้องแจ้งผู้ว่าจ้างว่าเกิดปัญหาอะไร
ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอพรานกระต่ายเดือดร้อนมากเพราะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนรถแม็คโครรถใหญ่ก็ไปรับจ้างขุดสระให้ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน ตนเองไปรอคิวเติมน้ำมันแต่ก็ได้เพียงแค่ 100 ลิตร อยากฝากถึงรัฐบาลว่าให้จัดการยังไงก็ได้เวลาชาวบ้านไปเติมน้ำมันแล้วมีตลอด ซึ่งตนก็ไม่อยากโทษรัฐบาลมากเพราะเชื่อว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ตัวเองอยู่