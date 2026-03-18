“ดีเซลหมด” กระทบไร่อ้อยอีสาน ตัดส่งโรงงานไม่ทัน จี้รัฐแก้ปัญหาผ่อนเกณฑ์เผาก่อนตัด

อุดรธานี-“ธีระชัย แสนแก้ว” นายกสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ ห่วงน้ำมันขาดแคลนพ่นพิษ กระทบตัดอ้อยส่งโรงงานไม่ทัน เผยอ้อยตกค้างนับแสนตัน ขณะที่รถบรรทุกอ้อยต้องรอคิวเติมน้ำมันนานข้ามคืน แรงงานหนีกลับบ้าน จี้รัฐเร่งแก้น้ำมันขาดด่วน ทั้งผ่อนปรนให้ชาวไร่เผาอ้อยก่อนตัด
นายธีระชัย แสนแก้ว นายกสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ และในฐานะที่ปรึกษาสถาบันชาวไร่อ้อย 20 สถาบัน เปิดเผยถึงความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยภาคอีสานว่า ขณะนี้ชาวไร่อ้อยกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก จากปัญหาน้ำมันดีเซลราคาแพงและหาเติมยาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงจรการผลิตอ้อยและน้ำตาล เนื่องจากรถตัดอ้อยและรถบรรทุกไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
ปัจจุบันภาคอีสานยังมีโรงงานน้ำตาลอีกกว่า 14–15 แห่งที่ยังไม่ปิดหีบ รอรับอ้อยจากเกษตรกร แต่ปัญหาคือเกษตรกรไม่สามารถนำอ้อยเข้าโรงงานได้ทันเวลา เพราะรถบรรทุกต้องไปจอดรอคิวเติมน้ำมันตามปั๊มต่างๆ บางแห่งจำกัดการเติมเพียงไม่กี่ร้อยบาทต่อคัน ทำให้เสียเวลาและต้นทุนสูงขึ้น จนแรงงานตัดอ้อยเริ่มถอดใจและหนีกลับภูมิลำเนา ประเมินว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะนี้ คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าวันละประมาณ 100 ล้านบาท จากอ้อยที่ไม่สามารถตัดและส่งเข้าสู่โรงงานได้ตามกำหนด
นายธีระชัย ยังเรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาผ่อนปรนนโยบายตัดอ้อยสด อนุญาตให้เผาอ้อย (อ้อยลวก) ได้ชั่วคราว ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดฤดูกาลหีบอ้อย เพื่อความรวดเร็วในการจัดเก็บและส่งเข้าโรงงาน ซึ่งปัจจุบันยังมีอ้อยค้างทุ่งในความดูแลของสมาคมฯ อีกกว่า 150,000 ตัน หากล่าช้าไปกว่านี้ เมื่อโรงงานปิดหีบ เกษตรกรจะยิ่งเสียหายหนัก
ขณะเดียวกันอยากเสนอแนะให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับ น้ำมันบนดิน นำอ้อยและมันสำปะหลังมาผลิตเอทานอลอย่างจริงจัง เหมือนประเทศบราซิล เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศที่มีราคาสูงและควบคุมได้ยาก
“ฝากถึงรัฐบาลและรัฐมนตรีที่ดูแลอ้อยและน้ำตาลว่า ไม่จำเป็นต้องออกมาสร้างภาพประหยัดพลังงานด้วยการถอดสูทประหยัดไฟ แต่ควรนำความจริงมาพูดกันว่าน้ำมันมีเพียงพอหรือไม่ เหตุใดจึงไม่สามารถกำกับดูแลผู้ค้าน้ำมันให้กระจายน้ำมันสู่ปั๊มต่างๆได้ทั่วถึง หากราคาน้ำมันยังพุ่งไม่หยุด ค่าครองชีพและราคาสินค้าทุกอย่างจะปรับตัวตามไป ผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด คือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนรากหญ้านั่นเอง”นายธีระชัย กล่าว