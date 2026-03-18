ครอบครัวรุดรับ “ดอส” กลับบ้านเกิด ลูกเรือชาวอุดรฯ เปิดใจลอยคอท่ามกลางคลื่นลูกยักษ์ รอดตายปาฏิหาริย์

อุดรธานี – บรรยากาศสุดซึ้ง ลูกเรือไทยชาวอุดรฯประสบเหตุเรือถูกโจมตีที่ช่องแคบฮอร์มุซ เดินทางถึงบ้านเกิดปลอดภัย เจ้าตัวเผยนาทีสละเรือหนีตาย ลอยคอกลางคลื่นยักษ์นานนับชั่วโมงจนสิ้นหวัง ก่อนกองทัพโอมานส่งเรือรุดช่วยชีวิตรอดปาฏิหาริย์ ด้านครอบครัวมารอรับที่สนามบินด้วยความตื้นตัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. ของเช้าวันนี้ (18 มี.ค.) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เมื่อครอบครัวของนายกิตติโรจน์ พงพันธ์ขาง หรือ “ดอส” ลูกเรือมยุรีนารี ชาวอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายประพันธ์ ผู้เป็นพ่อ พร้อมด้วย “น้องกัปตัน” ลูกชาย เดินทางมารอรับอย่างพร้อมหน้า ทันทีที่ดอสเดินออกจากอาคารผู้โดยสาร ได้ตรงเข้ายกมือไหว้ทักทายผู้เป็นพ่อ ก่อนจะเข้าไปหยอกล้อกับลูกชาย ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความดีใจของครอบครัวที่ได้กลับมาพบหน้ากันอีกครั้ง
นายกิตติโรจน์ หรือดอส เปิดใจถึงนาทีเฉียดตายว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่ตนเองเพิ่งออกเวรและกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ในห้องพักผ่อน ทันทีที่ทราบว่าเกิดเหตุวิกฤต พยายามจะหนีไปยังห้องอาหารฝั่งเจ้าหน้าที่ (Officer) แต่สถานการณ์ในขณะนั้นรุนแรงจนไม่สามารถเข้าไปได้ จึงต้องตัดสินใจหนีขึ้นไปรวมตัวกันบนสะพานเดินเรือ (Bridge) เพื่อรอประเมินสถานการณ์
หลังจากเฝ้ารออยู่บนเรือนานกว่า 1 ชั่วโมง สถานการณ์บีบคั้นจนต้องตัดสินใจ “สละเรือ” โดยลูกเรือทั้งหมดต้องลอยคออยู่ท่ามกลางคลื่นในทะเลนานเกือบ 1 ชั่วโมง ท่ามกลางความตื่นตระหนกและความหวังที่เริ่มริบหรี่ โดยเจ้าตัวยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่า วินาทีนั้น “คิดว่าไม่รอดแล้ว” และไม่รู้เหมือนกันว่ารอดมาได้อย่างไร
ดอส เผยด้วยความตื้นตันใจว่า การรอดชีวิตครั้งนี้คือ “ปาฏิหาริย์” พร้อมระบุว่ารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัย เบื้องต้นจะพักอาศัยอยู่ในตัวเมืองอุดรธานีเพื่อดำเนินการเรื่องเอกสารส่วนตัวให้แล้วเสร็จก่อน โดยยังไม่ได้เดินทางกลับไปยังบ้านพักที่อำเภอทุ่งฝน และในส่วนของพิธีบายศรีสู่ขวัญนั้น จะต้องรอให้การดำเนินการเอกสารแล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะกำหนดวันจัดพิธีอีกครั้ง
ขณะเดียวกัน บัตรประชาชนและเอกสารสำคัญบางส่วนได้สูญหายไปพร้อมกับเรือ จึงต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมด ส่วนเรื่องการจะกลับไปทำงานในทะเลอีกหรือไม่นั้น คงต้องรอให้จัดการเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะตัดสินใจอีกครั้ง