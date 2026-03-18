ชาวโคราชแห่ซื้อ จยย.ไฟฟ้าใช้มากขึ้น ทำยอดขายพุ่ง ชี้ช่วยประหยัด ตัดปัญหาน้ำมันแพง-ขาดแคลน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ชาวโคราชแห่ซื้อจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้มากขึ้น ชี้ราคาถูกกว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและตัดปัญหาน้ำมันแพง ขาดแคลน จากผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง ทำร้านจำหน่าย จยย.ไฟฟ้าคึกคัก ยอดขายพุ่ง
วันนี้ (18 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตระเวนดูบรรยากาศประชาชนนำรถยนต์ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันหลายแห่ง ใน พื้นที่จ.นครราชสีมา โดยเฉพาะ ที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พบว่า ยังคงมีประชาชนนำรถมาต่อคิวเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งนี้ เป็นแถวยาวจนออกมาถึงถนน โดยส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์กระบะ ทั้ง 2 ประตู และ 4 ประตู รวมไปถึง รถที่ใช้น้ำมันดีเซล เนื่องจากห้วงไม่กี่วันมานี้ ประชาชนแตกตื่นกับเรื่องสถานการณ์การสู้รบที่ตะวันออกกลาง ที่มีการตัดเส้นทางขนส่งน้ำมัน จนส่งผลกระทบไปทั่วโลก หลายคนจึงกังวลว่า น้ำมันจะขาดแคลน จึงได้แห่นำรถยนต์ไปเติมน้ำมันกันเป็นจำนวนมาก จนทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิด มีลูกค้ามาเติมน้ำมันเกลี้ยงตู้จ่าย ทางปั๊มจึงต้องให้รถขนน้ำมันมาเติมแบบวันต่อวัน และจำกัดปริมาณการให้บริการ
โดยปั๊มแห่งนี้ ติดประกาศแจ้งลูกค้าว่า สามารถเติมน้ำมันรถทุกประเภทได้คันละ 500 บาท สำหรับลูกค้าที่จะซื้อน้ำมันดีเซลใส่แกลลอน ทางปั้มของดจำหน่ายก่อน ส่วนน้ำมันเบนซิน 91 , 95 , E20 สามารถ เติมใส่แกลอนได้ ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่กำหนด เป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อให้สามารถกระจายน้ำมันให้ได้ใช้กันอย่างทั่วถึง และลดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
ในขณะที่ประชาชนหลายคนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย เตรียมซื้อรถจักยานยนต์ไว้ใช้งานแทนรถยนต์ขนาดใหญ่ แต่ก็อดกังวลว่าจะไม่มีน้ำมันเติมรถ จึงหันมาซื้อรถจักยานยนต์ไฟฟ้าแทน ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ปัญหา และยังช่วยประหยัดพลังงาน ไม่สร้างมลพิษ ซ้ำยังมีราคาที่ถูกกว่าด้วย จึงทำให้ยอดจำหน่ายพุ่งสูงขึ้น อย่างเช่น ที่ ร้านเอ็มมอเตอร์ อ.ด่านขุนทด จ.นคราชสีมา เป็นจำหน่ายรถจักยานยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า อีวี สกู๊ตเตอร์ และเอทีวี ครบวงจร พบว่า บรรยากาศในช่วงนี้จะคึกคักกว่าปกติ
น.ส.พิชญาดา กงขุนทด ผู้จัดการร้านเอ็มมอเตอร์ อ.ด่านขุนทด เปิดเผยว่า ในช่วงที่สถานการณ์น้ำมันแพง หาเติมยาก และเสี่ยงขาดแคลนช่วงนี้ ประชาชนจึงตัดสินใจได้ง่ายขึ้น หันมาเลือกซื้อรถไฟฟ้า ซึ่งทางร้านจำหน่ายรถจักยานยนต์ไฟฟ้า และรถจักยานไฟฟ้า มีให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาด หลายยี่ห้อ แบตเตอร์รี่พร้อม ไม่ต้องเติมน้ำมัน สามารถชาร์จไฟได้ที่บ้าน ดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ที่สำคัญคือ ราคาจับต้องได้ ไม่แพงเกินไป ทำให้ประหยัดเงินในกระเป๋า
โดยราคารถจักรยานไฟฟ้า เริ่มต้นที่ 9,000 บาท ส่วนรถจักยานยนต์ไฟฟ้า เริ่มต้นที่ 25,000 บาท ไปจนถึงรุ่นที่จดทะเบียนได้ อยู่ที่ 40,000 กว่าบาท หลายคนจึงให้ความสนใจจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ดี และน้ำมันแพงแบบนี้ โดยพากันแวะเวียนเข้ามาดู และซื้อไปใช้งาน ทำให้ช่วงนี้ทางร้านมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นวันละหลายคัน