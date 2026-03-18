เขาเขียวเฮ! เปิดตัว “ลูกสลอธสองนิ้ว” ตัวแรกสุดน่ารัก สุขภาพแข็งแรง ชวน นทท. ร่วมตั้งชื่อรับปิดเทอม

ศูนย์ข่าวศรีราขา - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดตัวสมาชิกใหม่ “ลูกสลอธสองนิ้ว” ตัวแรกของสวนสัตว์ สุขภาพแข็งแรง เกาะแม่แน่นตามสัญชาตญาณ พร้อมชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมตั้งชื่อ สร้างการมีส่วนร่วมช่วงปิดภาคเรียน
วันนี้ (17 มี.ค.) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางจงกลนี แก้วสด รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และนายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกันต้อนรับสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี “ลูกสลอธสองนิ้ว” (Linnaeus's Two-toed Sloth) หลังความสำเร็จครั้งสำคัญในการดูแลและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หาชมได้ยากยิ่ง
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานกรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเกิดของ “ลูกสลอธสองนิ้ว” ซึ่งเป็นลูกของแม่ “เอลซ่า” วัยประมาณ 6 ปี นับเป็นข่าวดีและความสำเร็จสำคัญของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยถือเป็นลูกสลอธตัวแรกที่เกิดขึ้นภายในสวนสัตว์แห่งนี้
ทั้งนี้ ลูกสลอธมีสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี แต่อยู่ในช่วงแรกเกิดจึงยังเกาะติดแม่แทบตลอดเวลา ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ชนิดนี้ที่ต้องพึ่งพาความอบอุ่นและการดูแลจากแม่อย่างใกล้ชิด โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยังเตรียมจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้มีส่วนร่วม “ตั้งชื่อให้ลูกสลอธสองนิ้ว” โดยสามารถติดตามรายละเอียดผ่านช่องทางออนไลน์ของสวนสัตว์ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ป่า และเพิ่มสีสันการท่องเที่ยวในช่วงปิดภาคเรียน
ขณะเดียวกัน นายบุญชอบ กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางการดำเนินงานของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่า ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลด้านการประหยัดพลังงาน โดยกำหนดให้สวนสัตว์ทุกแห่งบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น การปรับรูปแบบการทำงาน เช่น การทำงานนอกสถานที่ (WFH) รวมถึงการชะลอการเดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นภารกิจที่จำเป็น
พร้อมกันนี้ ยังรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว