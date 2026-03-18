กู้ภัยกาฬสินธุ์สู้ชีวิต ปรับแผนใช้ "ซาเล้ง" ขนโลงศพฝ่าวิกฤตน้ำมันแพง ย้ำภารกิจช่วยคนยากไร้ "ถึงไหนถึงกัน"

กาฬสินธุ์ - ราคาน้ำมันพุ่งสูงต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอาสาสมัคร ล่าสุดหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ จุดอำเภอหนองกุงศรี สร้างความประทับใจให้ชาวบ้านด้วยการปรับแผนใช้ "รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง" (ซาเล้ง) ขนส่งโลงศพถึงมือญาติผู้เสียชีวิต เพื่อลดต้นทุนพลังงานและรักษาพันธกิจการกุศลให้เดินหน้าต่อได้
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การปรับตัวของหน่วยงานอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเผชิญกับสภาวะต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ จุดอำเภอหนองกุงศรี ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งโลงศพเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ จากเดิมที่ใช้รถยนต์กระบะ มาเป็น "รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง" หรือ "ซาเล้ง" เพื่อประหยัดค่าน้ำมันและให้ภารกิจการกุศลเดินหน้าต่อไปได้
ภาพความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังช่วยกันนำโลงศพขึ้นรถซาเล้ง เพื่อเดินทางไปส่งยังบ้านหนองไม้ตาย ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี เป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะท้อนความยากลำบากของอาสาสมัครในยุคน้ำมันแพงได้เป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าแม้พาหนะจะเล็กลงแต่ความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนยังเท่าเดิม จนสามารถส่งมอบหีบศพให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้สำเร็จท่ามกลางความซาบซึ้งใจของชาวบ้านในพื้นที่
พระครูสังฆรักษ์เกริกพล สุตธัมโม หัวหน้าหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ จุดอำเภอหนองกุงศรี กล่าวว่า ในสถานการณ์วิกฤตพลังงานเช่นนี้ เราต้องบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกระทบต่อการเดินรถขนาดใหญ่มาก แต่ความตายและความเดือดร้อนของประชาชนนั้นรอไม่ได้ เราจึงตัดสินใจใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาช่วยในการขนส่งโลงศพในระยะทางที่เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง
“อาตมาและทีมงานยืนยันว่าถึงน้ำมันจะแพง แต่เราจะไม่หยุดทำงาน เราจะหาทางไปหาโยมให้ได้ทุกวิถีทาง เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมตามเจตนารมณ์ของโครงการไตรลักษณ์” พระครูสังฆรักษ์เกริกพลกล่าว
สำหรับภารกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการไตรลักษณ์ ช่วยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นโครงการหลักของหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ ที่มุ่งเน้นการมอบหีบศพและบริการด้านพิธีกรรมศพให้แก่ผู้ยากไร้และศพไร้ญาติ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้สูญเสียในยามที่สภาพเศรษฐกิจซบเซา
ทั้งนี้ หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ จุดอำเภอหนองกุงศรี ยังคงยืนหยัดภายใต้คติพจน์ “มีภัย มีเรา บรรเทาทุกข์” พร้อมฝากถึงประชาชนในพื้นที่ว่า หากมีความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถประสานงานมาที่หน่วยกู้ภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้จะต้องขี่ซาเล้งไปช่วย ทีมกู้ภัยก็พร้อมจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ โดยสามารถติดต่อหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ จุดอำเภอหนองกุงศรี ช่องทางเพจเฟซบุ๊ก “หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ จุดอำเภอหนองกุงศรี” โทรศัพท์หมายเลข 09-3374-8175