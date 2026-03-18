มาตามนัด!! ขนส่งรวมตัว จี้รัฐแก้น้ำมันแพง–ขาดแคลน ตั้งคำถามราคาหน้าคลัง–อ้างอิงสิงคโปร์

ศูนย์ข่าวศรีราชา - กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งรวมตัวบริเวณ ริมถนนสุขุมวิทในพื้นที่แหลมฉบัง สะท้อนปัญหาน้ำมันแพงและขาดแคลน กระทบต้นทุนโลจิสติกส์ ตั้งคำถามความโปร่งใสราคาหน้าคลังและโครงสร้างราคาน้ำมัน พร้อมย้ำหากรัฐแก้ไม่ตรงจุด อาจยกระดับการเคลื่อนไหว
วันนี้ ( 18 มี.ค.) กลุ่มสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้นัดรวมพลกลุ่มรถบรรทุกที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและการขาดแคนน้ำมันในประเทศ ซึ่งพบว่าได้มีบรรดารถบรรทุกมากกว่า 1000 คัน จอดริมถนนสุขุมวิท ทำให้การจราจรในถนนสุขุมวิททั้งขาเข้าชลบุรี และขาเข้าพัทยาเกิดการชะลอตัวติดขัดเป็นบางช่วง
โดยนายสิรภพ พิชัยรัตนพงศ์ เลขาธิการ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและรถบรรทุก เปิดเผยว่า การรวมตัวในครั้งนี้มีการระดมรถบรรทุกหลายจุด โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ การจอดรถบริเวณถนนสุขุมวิทและรอบพื้นที่ ท่าเรือแหลมฉบัง กว่า 200 คัน จุดหนองแขวะอีกประมาณ 70 คัน เพื่อช่วยขับเคลื่อนในพื้นที่ และยังมีแนวร่วมอีกกว่า 600–700 คัน ที่จะร่วมเคลื่อนขบวนเชิงสัญลักษณ์
สาเหตุหลักของการออกมาเคลื่อนไหว มาจากความไม่เชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยเฉพาะกรณีที่มีการระบุว่าน้ำมันสำรองเพียงพอ 60–90 วัน แต่ในทางปฏิบัติกลับพบปัญหาการขาดแคลนตามสถานีบริการน้ำมัน
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตต่อการปรับขึ้นราคาน้ำมันว่า ภาครัฐควรใช้กลไกบริหารจัดการต้นทุนที่มีอยู่ เช่น กองทุนน้ำมัน ค่าการตลาด ค่าการกลั่น และภาษีสรรพสามิต ให้เต็มประสิทธิภาพก่อนการปรับขึ้นราคา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้
อีกประเด็นสำคัญคือปัญหาความแออัดใน ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นประตูหลักด้านการนำเข้า–ส่งออก ใช้เวลานาน ส่งผลให้สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาสูงและเกิดภาวะขาดแคลน
ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ประกอบการยังตั้งคำถามต่อ “ราคาน้ำมันหน้าคลัง” ที่มีการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 3–5 วัน สูงถึง 40–50 บาท โดยมองว่าไม่มีเหตุผลชัดเจน และกระทบต่อภาคขนส่งและอุตสาหกรรมโดยตรง
รวมถึงการอ้างอิงราคาน้ำมันจากสิงคโปร์ ซึ่งเห็นว่า หากเป็นการกลั่นเพื่อส่งออกสามารถยอมรับได้ แต่หากเป็นการจำหน่ายภายในประเทศ ควรใช้โครงสร้างราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคในประเทศมากกว่า
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนกลุ่มระบุว่า แม้จะมีความกังวลต่อสถานการณ์ แต่ยังเชื่อมั่นว่าภาครัฐมีความตั้งใจแก้ไขปัญหา เพียงแต่ต้องเร่งดำเนินการให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลนและลดความแออัดในระบบขนส่ง
ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย กลุ่มผู้ประกอบการอาจพิจารณายกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป แต่ย้ำว่าหากการปรับราคาน้ำมันเป็นไปอย่างมีเหตุผล โปร่งใส และสามารถอธิบายได้ ก็พร้อมยอมรับ