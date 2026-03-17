เตือนภัย! มิจฉาชีพเติมน้ำมันแล้วชิ่ง ใช้กลอุบายสะสมแต้ม ทิ้งภาระพนักงานควักเงินจ่ายเอง

พระนครศรีอยุธยา - วิกฤตน้ำมันตึงตัว ซ้ำเติมผู้ใช้แรงงาน หลังมิจฉาชีพแฝงตัวเป็นลูกค้า เติมน้ำมันแล้วหลบหนี ใช้เล่ห์ขอสะสมแต้มถ่วงเวลา พนักงานเผลอถูกทิ้งภาระต้องจ่ายแทน
วันนี้( 17 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเตือนภัยสังคมภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังมีผู้ใช้ เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิด พร้อมข้อความเตือนภัย กรณีลูกค้าไม่จ่ายค่าน้ำมันแล้วขับรถหลบหนี
จากภาพกล้องวงจรปิด พบชายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ เสื้อแจ็กเก็ตสีดำ กางเกงยีนส์สีดำ ขี่รถจักรยานยนต์ Honda PCX สีแดง เข้ามาเติมน้ำมันเบนซินจำนวน 100 บาท ก่อนใช้กลอุบายหลอกล่อพนักงาน
ต่อมาเมื่อพนักงานเติมน้ำมันเสร็จ ชายคนดังกล่าวอ้างขอสะสมคะแนน พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้พนักงานจดบันทึก และทำทีจะสแกนจ่ายเงิน ระหว่างที่พนักงานเผลอเดินไปหยิบเครื่องสแกน กลับอาศัยจังหวะเร่งเครื่องหลบหนีออกจากปั๊มไปโดยไม่ชำระเงิน
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบ นายศราวุฒิ เชี่ยวชูกุล อายุ 28 ปี พนักงานปั๊มในคลิป เปิดเผยว่า เหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ 05.00 น. ของวันเดียวกัน หลังเกิดเหตุได้ให้เพื่อนพนักงานช่วยขี่รถไล่ติดตาม แต่ไม่ทัน
นายศราวุฒิ ระบุว่า คนร้ายมีพฤติกรรมเหมือนวางแผนมาอย่างดี ทำทีเป็นลูกค้าปกติ พูดจาสุภาพ ไม่มีพิรุธ และเลือกเติมน้ำมันจำนวนไม่มาก เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกต ก่อนใช้วิธีพูดคุยถ่วงเวลา อ้างขอสะสมคะแนนเพื่อให้พนักงานเดินออกจากจุดบริการ
“เขาดูเหมือนรู้ขั้นตอนการทำงานของพนักงานดี พอผมหันหลังไปแป๊บเดียวก็ขี่รถหนีออกไปเลย” นายศราวุฒิกล่าว
ทั้งนี้ ตรวจสอบพบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ไม่สามารถติดต่อได้ เชื่อว่าตั้งใจมาก่อเหตุ อีกทั้งแต่งกายปกปิดใบหน้าอย่างมิดชิด คาดว่าอาจเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาก่อน เนื่องจากพนักงานรายอื่นในปั๊มเคยเจอเหตุคล้ายกัน จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ต้องรับภาระจ่ายเงินค่าน้ำมันแทน แม้เป็นเงินเพียง 100 บาท แต่ถือเป็นภาระสำหรับผู้ใช้แรงงานรายวัน
อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายยังไม่ได้แจ้งความ โดยเลือกโพสต์เตือนภัย พร้อมระบุว่าหากผู้ก่อเหตุสำนึกผิดสามารถกลับมาชำระเงินได้ พร้อมฝากเตือนพนักงานปั๊มน้ำมันและผู้ประกอบการให้เพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพใช้กลอุบายลักษณะดังกล่าวก่อเหตุซ้ำ