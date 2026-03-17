เพชรบุรีดัน “เกลือทะเล–สาหร่ายพวงองุ่น” ขึ้นทะเบียน GI ยกระดับสินค้าชุมชนสู่สากล

เพชรบุรี - เพชรบุรีเดินหน้าผลักดัน “เกลือทะเลเพชรบุรี” และ “สาหร่ายพวงองุ่นเพชรบุรี” ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หวังเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค และยกระดับรายได้เกษตรกรในพื้นที่
วันนี้(17 มี.ค.) นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สำหรับสินค้าในพื้นที่ ที่ห้องประชุมมาลัยทอง โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี
โดยมี นางสาวจินตะณา ปิ่นสุภา พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการ GI จังหวัด ผู้ผลิต และผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 100 คน
นางสาวจินตะณา เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้ว่าจ้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลเชิงลึกและวางระบบเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI
ทั้งนี้ สินค้าที่อยู่ระหว่างการผลักดัน ได้แก่ “เกลือทะเลเพชรบุรี” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาการทำนาเกลือของอำเภอบ้านแหลมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน และ “สาหร่ายพวงองุ่นเพชรบุรี” ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มีคุณภาพและรสชาติโดดเด่นจากแหล่งผลิตในพื้นที่
ด้านนางวันเพ็ญ มังศรี กล่าวว่า การผลักดันให้สินค้าทั้ง 2 รายการได้รับตราสัญลักษณ์ GI จะช่วยยืนยันแหล่งที่มาและคุณภาพสินค้า อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เพชรบุรี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า และยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ จะถูกนำไปพัฒนาเป็นร่างคำขอขึ้นทะเบียนที่สมบูรณ์ ก่อนยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามขั้นตอนต่อไป