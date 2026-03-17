เร่งช่วยเต่าตะนุ Manasa ขวัญใจนักดำน้ำ ถูกเบ็ดเกี่ยวคอบริเวณเกาะสาก พัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมอาสาสมัครนักดำน้ำ ช่วยเต่าตนุขนาดใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากเบ็ดตกปลา บริเวณทะเลรอบเกาะสาก เมืองพัทยา นำตัวส่งรักษาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ
วันนี้ (17 มี.ค. 2569) นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่าภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มอาสาสมัครนักดำน้ำว่าพบ เต่าทะเล ได้รับบาดเจ็บจากเบ็ดเกี่ยวบริเวณลำคอ ขณะว่ายน้ำอยู่ในทะเลใกล้เกาะสาก จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอาสานักดำน้ำกว่า 10 คน ลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือ
จากการปฏิบัติการใต้น้ำพบว่าเป็น เต่าตนุโตเต็มวัย ขนาดกระดองยาวประมาณ 77 เซนติเมตร กว้าง 72 เซนติเมตร โดยมีเบ็ดตกปลาเกี่ยวอยู่บริเวณต้นคอด้านซ้าย เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันควบคุมตัวและนำขึ้นจากทะเลอย่างระมัดระวัง ก่อนเคลื่อนย้ายส่งไปรักษาต่อที่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ
สำหรับเต่าตนุตัวดังกล่าวมีชื่อว่า “Manasa” ซึ่งเป็นเต่าทะเลประจำถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณเกาะสาก และเป็นที่รู้จักของบรรดานักดำน้ำในพื้นที่ เนื่องจากมักพบเห็นว่ายน้ำอยู่ในแนวปะการังของเกาะสากอยู่เป็นประจำ จนกลายเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของแหล่งดำน้ำแห่งนี้
เจ้าหน้าที่ฝากเตือนผู้ที่ทำกิจกรรมทางทะเล โดยเฉพาะการตกปลา ให้ระมัดระวังการทิ้งเบ็ดหรืออุปกรณ์ประมงลงในทะเล พร้อมขอความร่วมมือช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อให้ระบบนิเวศทางทะเลของพัทยายังคงอุดมสมบูรณ์ต่อไป.