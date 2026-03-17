ผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งตะวันออกประกาศรวมพลหน้า ทลฉ.เรียกร้องรัฐออกมาตรการช่วยหลังราคาดีเซลพุ่ง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สมาคมขนส่งภาคตะวันออก ประกาศรวมพลผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งหน้าท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี วันที่ 18 มี.ค.นี้ แสดงพลังเรียกร้องรัฐบาลกำหนดมาตรการช่วยเหลือหลังราคาดีเซลพุ่ง
ภายหลังจากที่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าในวันที่ 18 มี.ค.2569 รัฐบาลจะอนุญาตให้มีการปรับราคาขายน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล หลังสิ้นสุดระยะเวลาการตรึงราคาน้ำมัน 15 วันหลังเกิดการสู้รบในตะวันออกกลาง โดยน้ำมันดีเซล จะขยับราคาขึ้นเพียงไม่กี่สตางค์ และจะอั้นราคาไว้ไม่เกินประมาณ 33 บาทต่อลิตรนั้น
วันนี้ ( 17 มี.ค.) นายวิโรจน์ รมเยศ ที่ปรึกษาสมาคมขนส่งภาคตะวันออก ได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่าในวันที่ 18 มี.ค.นี้ ผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งในภาคตะวันออก จะรวมตัวกันแสดงพลังเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรช่วยเหลือผู้ประกบอการหลังต้องแบกรับภาระค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากราคาน้ำมัน และการขาดแคลนน้ำมันสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง
โดยจะนัดรวมพลรถบบรทุกชนส่งที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ในเวลา 09.00 น. ก่อนเตรียมยื่น 3 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลคือ 1.การปรับราคาน้ำมันหน้าคลัง หรือโรงกลั่น ซึ่งผู้ประกอบการที่มีแท้งค์สำรองน้ำมันต้องแบกรับภาระซื้อน้ำมันหน้าโรงกลั่นสูงกว่าหน้าปั๊มถึง 12 บาท จึงต้องการให้มีการปรับราคาน้ำมันหน้าคลังน้ำมัน และหน้าปั๊มให้เท่ากัน
2.ขอให้มีการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศ โดยไม่ต้องไปอิงราคาต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์
และ 3.ขอให้มีการจัดระเบียบการจราจรที่ติดขัดภายในท่าเรือแหลมฉบังใหม่ ซึ่งปัจจุบันรถที่รอขึ้นของต้องจอดรอนานกว่า 4 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นภาระต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจนอาจทำให้ผู้ประกอบการขาดทุนได้