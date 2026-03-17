“ลุงเล็กไม่เดียวดาย! คนไทย–ต่างชาติแห่ช่วย หลังโดนเชิดปลา–เงิน 980”

นครปฐม - สังคมแห่ส่งกำลังใจ “ลุงเล็ก” พ่อค้าปลาเผา หลังถูกคนร้ายหลอกเชิดปลา 3 ตัว พร้อมเงิน 980 บาท ล่าสุดมีคนใจบุญทั้งในและต่างประเทศสั่งซื้อเหมาปลาไม่ขาดสาย ขณะที่ตำรวจเร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดล่าตัวผู้ก่อเหตุ
วันนี้( 17 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี นายวิรัตน์ ศรีปล้องอ่อน หรือ “ลุงเล็ก” อายุ 73 ปี พ่อค้าปลาเผาในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม ถูกคนร้ายหลอกทำทีเข้ามาซื้อปลา ก่อนเชิดปลาเผาไป 3 ตัว และหลอกเอาเงินสดจำนวน 980 บาท หลบหนีไป ซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมและมีการแชร์เรื่องราวอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด พบว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาทำทีสั่งซื้อปลา 5 ตัว ก่อนขอฝากไว้ 2 ตัว อ้างว่าจะนำไปให้พนักงานไปรษณีย์ในพื้นที่ จากนั้นใช้กลอุบายหลอกขอยืมเงิน 980 บาท แล้วขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ภายหลังเกิดเหตุ พนักงานร้านสะดวกซื้อใกล้เคียงสังเกตเห็นลุงเล็กมีอาการเครียดและคล้ายจะร้องไห้ จึงเข้าไปสอบถาม ก่อนทราบเรื่องและมีการนำไปเผยแพร่ในโซเชียล จนกลายเป็นกระแสที่มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจ
ล่าสุด บรรยากาศการขายปลาเผาของลุงเล็กเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและผู้ใจบุญจากหลายพื้นที่ รวมถึงต่างประเทศ ติดต่อสั่งซื้อปลาเผาเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปแจกจ่ายและช่วยเหลือ โดยบางรายสั่งซื้อครั้งละ 30–50 ตัว ทำให้ลุงเล็กมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีกำลังใจมากขึ้น
ลุงเล็กเปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจที่มีผู้คนเข้ามาให้กำลังใจและอุดหนุนจำนวนมาก ถือเป็นกำลังใจสำคัญในการดำเนินชีวิตต่อไป ส่วนคดีความได้แจ้งความไว้ที่ สภ.บางเลน และเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้
ด้านนายนาคินทร์ น้อยบัวงาม อายุ 37 ปี ผู้ที่โพสต์เรื่องราวดังกล่าว เปิดเผยว่า เดิมตั้งใจเพียงต้องการให้คนร้ายนำเงินมาคืน แต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดกระแสช่วยเหลืออย่างกว้างขวาง โดยมีผู้ใจบุญจำนวนมากโอนเงินผ่านบัญชีของตน เพื่อสั่งซื้อปลาเผา เนื่องจากลุงเล็กไม่มีบัญชีธนาคารและไม่ใช้โซเชียลมีเดีย
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางเลน เปิดเผยว่า ขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่าง ๆ เพื่อติดตามตัวคนร้าย และเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป