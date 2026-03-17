อ่างทองวุ่น! น้ำมันบางปั๊มหมดชั่วคราว “คนขับน้ำมันโต้! ไม่ใช่ต้นเหตุขาดแคลน ชี้ถูกจำกัดโควต้า”

อ่างทอง - เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจปั๊มน้ำมันในอ่างทอง พบดีเซล–เบนซินบางแห่งหมดชั่วคราว รอจัดสรรโควต้าเพิ่ม ขณะคนขับรถส่งน้ำมันยืนยันไม่ได้ล่าช้า แต่ถูกจำกัดโควต้า วอนสังคมอย่าซ้ำเติม
วันนี้ ( 17 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดอ่างทองว่า นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายก้องเกียรติ กิตติคุณ พลังงานจังหวัดอ่างทอง นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง นายธนากร เงินเรืองชัย หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในเขตอำเภอเมือง และอำเภอไชโย เพื่อติดตามสถานการณ์การให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง
จากการตรวจสอบพบว่า สถานีบริการน้ำมันหลายแห่งมีน้ำมันบางประเภท เช่น ดีเซล และเบนซิน หมดชั่วคราว โดยบางแห่งติดป้ายแจ้งอยู่ระหว่างการขนส่ง ขณะที่บางแห่งระบุว่าโควต้าน้ำมันเต็มตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรแล้ว ต้องรอการจัดสรรโควต้าใหม่จากผู้ให้บริการ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบถังบรรจุน้ำมันของแต่ละสถานี เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงว่าปริมาณน้ำมันหมดตามที่แจ้งจริง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้สอบถามพนักงานขับรถส่งน้ำมันระหว่างรอลงน้ำมันที่สถานีบริการ โดยพนักงานขับรถรายหนึ่งเปิดเผยว่า ปัจจุบันสามารถขนส่งน้ำมันมาส่งได้ตามปกติ และไม่ได้เป็นสาเหตุของความล่าช้าในการจัดส่ง แต่ยอมรับว่าขณะนี้ถูกจำกัดโควต้าน้ำมันในการให้บริการไม่เท่าเดิม ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันที่นำมาส่งลดลง พร้อมระบุว่าอยากให้สังคมเข้าใจ และไม่โทษผู้ขนส่งว่าเป็นต้นเหตุของปัญหา
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอไปยัง กรมธุรกิจพลังงาน และจังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขสถานการณ์น้ำมัน และการบริหารจัดการโควต้าให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป