ปั๊มโคราชแน่นต่อเนื่อง ปชช.แห่นำรถเติมน้ำมันต่อคิวยาวเกือบกิโลฯ หลังน้ำมันไม่เพียงพอและปรับขึ้นราคาพรุ่งนี้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ปั๊มโคราชแน่นไม่หยุด ปชช.นำรถแห่เติมน้ำมัน ต้องจอดต่อคิวยาวเหยียดเกือบ 1 กิโลฯ หลังปั๊มประสบปัญหาน้ำมันหมดชั่วคราวไม่เพียงพอให้บริการ และน้ำมันเตรียมปรับขึ้นราคาพรุ่งนี้ ทำให้ส่งผลกระทบหนักต่อการใช้ชีวิตและการประกอบธุรกิจ
วันนี้ (17 มี.ค. 69) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการออกมาเติมน้ำมันของประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยเฉพาะที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา พบว่า เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น.ที่ผ่านมาได้มีรถยนต์ของประชาชนจำนวนมากแห่ออกมาจอดรอคิวหน้าปั๊มน้ำมันรวมระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร ซึ่งทั้งหมดเป็นรถกระบะและรถบรรทุกที่ต้องเติมน้ำมันดีเซล โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่น้ำมันหมดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ภายหลังจากทราบข่าวจากทางปั๊มน้ำมันว่าจะมีรถขนส่งน้ำมันดีเซลมาเติมสต๊อกให้กับปั๊มน้ำมันจึงรีบนำรถออกมารอคิวเพื่อเข้าเติมน้ำมันก่อนที่ในเวลา 15.00 น.จะเปิดให้รถที่รอคิวอยู่เข้าเติมน้ำมันได้
จากการสอบถามประชาชนที่ออกมาเติมน้ำมันทราบว่าประชาชนรู้สึกกังวลกับน้ำมันที่เตรียมปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นในวันพรุ่งนี้ (18 มี.ค.) ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบธุรกิจ โดยหนึ่งในประชาชนที่นำรถบรรทุกมาเติมน้ำมันเพื่อที่จะขับไปขนหินที่จังหวัดสระบุรีบอกว่า จะเดินทางไปจังหวัดสระบุรีเพื่อขนหินจึงมาเติมน้ำมันแต่สามารถเติมได้แค่ 800 บาท ซึ่งคาดว่าอาจจะเดินทางไม่ถึงจังหวัดสระบุรี จึงคิดว่าในระหว่างทางหากผ่านปั๊มไหนที่สามารถให้เติมน้ำมันดีเซลได้ก็จะแวะเติม