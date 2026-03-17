วิกฤตดีเซลลาม! รถราชการ–เอกชนแห่ต่อคิวล้นปั๊ม เตรียมพร้อมช่วยประชาชน หวั่นซ้ำรอย “ข้าวยากหมากแพง”

พระนครศรีอยุธยา - สถานการณ์น้ำมันดีเซลตึงตัว กระทบทั้งภาครัฐและเอกชน รถการไฟฟ้า รถเทศบาล รถขยะ แห่ต่อคิวเติมน้ำมันยาวเหยียด ขณะที่บางส่วนหวั่นสถานการณ์ลุกลาม เปรียบเทียบยุคสงครามโลก “ข้าวยากหมากแพง”
วันนี้( 17 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ริมถนนอยุธยา–เสนา ในพื้นที่ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา หลังมีการแจ้งว่าจะมีน้ำมันดีเซลเข้ามาจำนวน 10,000 ลิตร ส่งผลให้มีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ นำรถเข้ามาต่อคิวรอเติมน้ำมันเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยพบว่ามีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกเทรลเลอร์ รถบรรทุก 10 ล้อ รวมถึงรถจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ รถการไฟฟ้า รถดับเพลิง รถเทศบาล และรถเก็บขยะ ต่างมาต่อคิวรอเติมน้ำมันยาวออกมาถึงริมถนน เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน
นายอำนาจ อายุ 40 ปี เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอำเภอเสนา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากรถของหน่วยงานต้องวิ่งให้บริการประชาชนตลอดเวลา จากเดิมเติมน้ำมันสัปดาห์ละครั้ง แต่ปัจจุบันต้องมาเติมทุกวัน วันละประมาณ 1,000 บาท เพื่อให้มีน้ำมันสำรองพร้อมใช้งานตลอด เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินได้
ด้านนายสำราญ อายุ 64 ปี เจ้าหน้าที่กองการประปา อบต.สามตุ่ม กล่าวว่า รถราชการจำเป็นต้องมีความพร้อมตลอดเวลา เพราะเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ทั้งงานซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปา หากขาดน้ำมันจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านโดยตรง พร้อมยอมรับว่าสถานการณ์น้ำมันขณะนี้ส่งผลกระทบอย่างหนัก และหากยังไม่สามารถแก้ไขได้ อาจรุนแรงมากขึ้น
นายสำราญ ยังกล่าวด้วยว่า สถานการณ์ในปัจจุบันทำให้นึกถึงคำบอกเล่าของบิดาในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เคยเผชิญภาวะ “ข้าวยากหมากแพง” โดยกังวลว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้อ อาจส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง
ขณะที่ นายวัชระ เจ้าหน้าที่ขับรถขยะเทศบาลตำบลบางซ้าย กล่าวว่า ปัจจุบันต้องเติมน้ำมันทุกวัน จากเดิมที่เติมเพียงสัปดาห์ละครั้ง แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็จำเป็นต้องเติม เพื่อให้สามารถออกเก็บขยะและให้บริการประชาชนได้ตามปกติ พร้อมยอมรับว่าเป็นปัญหาระดับโลกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้ ยังพบว่ารถดับเพลิงต้องเข้ามาเติมน้ำมันเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉิน ทั้งเหตุไฟไหม้และไฟป่า โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัด ซึ่งมีความเสี่ยงเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ง่าย เจ้าหน้าที่จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น