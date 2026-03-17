แม่ค้าสาวโพสต์ร้อง ถูกคุกคามนานกว่าหนึ่งเดือน ขู่ลักพาตัวลูก–ทำร้ายครอบครัว วอนเร่งจับคนร้าย

ราชบุรี - แม่ค้าสาวโอด ถูกบุคคลปริศนาคุกคามต่อเนื่องนานกว่า 1 เดือน หลังย้ายร้านขยายกิจการ ส่งข้อความข่มขู่เอาชีวิต–ลักพาตัวลูก ทำครอบครัวผวาหนัก วอนตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ
วันนี้( 17 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ “Sutima Tantrakul” ออกมาโพสต์ข้อความระบายความอัดอั้น หลังถูกบุคคลปริศนาส่งข้อความคุกคามอย่างต่อเนื่องนานกว่า 1 เดือน ภายหลังจากย้ายร้านเพื่อขยายกิจการ
โดยระบุว่า หลังจากย้ายร้านมาได้เพียงประมาณ 2 สัปดาห์ ก็เริ่มถูกคุกคามผ่านแชตและข้อความต่าง ๆ ทั้งการข่มขู่เอาชีวิต ขู่ทำร้ายร่างกาย รวมถึงขู่ลักพาตัวลูกทั้ง 2 คน ส่งผลให้เกิดความหวาดกลัวอย่างหนัก จนไม่กล้าให้ลูกไปโรงเรียน และต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงตลอดเวลา
น.ส.สุธิมา ตันตระกูล อายุ 33 ปี ผู้เสียหายและเจ้าของร้าน มามะชาเฟ่ ร้านเค้ก ชานม กาแฟสด เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ครอบครัวต้องอยู่ด้วยความกังวล ไม่มีคืนไหนที่สามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจ เนื่องจากต้องดูแลทั้งกิจการและความปลอดภัยของลูก ๆ ไปพร้อมกัน
เบื้องต้นได้เข้าแจ้งความและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำให้บล็อกผู้ที่ส่งข้อความคุกคาม แต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุยังคงพยายามติดต่อ และหันไปคุกคามบุคคลรอบตัวแทน ทำให้ผู้เสียหายจำเป็นต้องปลดบล็อกเพื่อพูดคุยเอง เพื่อไม่ให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
ทั้งนี้ ในแต่ละวันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ ทำให้คลายความกังวลลงได้บ้าง แต่ยังคงรู้สึกไม่ปลอดภัย เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังไม่ถูกจับกุม
ผู้เสียหายยืนยันว่า ภาพแชตที่นำมาเผยแพร่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนากล่าวหาร้านค้าหรือบุคคลใดในละแวกใกล้เคียง เพียงต้องการเปิดเผยเรื่องราวเพื่อขอความเป็นธรรม และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี เนื่องจากเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียงที่รู้ความเคลื่อนไหวของตนเป็นอย่างดี
ขณะเดียวกัน ชาวโซเชียลจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความเป็นห่วง พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและติดตามตัวผู้ก่อเหตุ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายและครอบครัวโดยเร็ว