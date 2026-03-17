ปรับแล้ว! เนื้อหมูตลาดสดขอนแก่นขึ้นราคากิโลฯ ละ 10 บาท

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - เนื้อหมูขึ้นราคาแล้ว เขียงหมูตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น ปรับเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 10 บาท สามชั้น-สันคอ ปรับจาก กก.ละ 160 บาท เป็น 170 บาท ชี้ไม่เกี่ยวกับน้ำมันขึ้นราคา เหตุหน้าร้อนหมูโตช้า ทั้งจะทยอยปรับขึ้นอีกหลายรอบจนถึงเทศกาลสงกรานต์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดต่างทยอยปรับขึ้นราคาในช่วงนี้ ล่าสุดพบว่าหมูสดหน้าฟาร์มได้ปรับราคาขึ้นอีกกิโลกรัมละ 4 บาท ทำให้หมูสดหน้าเขียงต้องปรับราคาขายตามไปด้วย โดยที่ตลาดสดเทศบาล 1 เขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่าหมูสดหน้าเขียงทยอยปรับขึ้นราคาอีกกิโลกรัมละ 10 บาท จากเดิมหมูสามชั้น กก.ละ 160 บาท ขึ้นเป็น กก.ละ 170 บาท และมีแนวโน้มปรับขึ้นอีกเรื่อยๆ ไปจนถึงช่วงสงกรานต์
นางคนึงนิตย์ โนนทนวงษ์ อายุ 60 ปี แม่ค้าหมูสดตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า ช่วงนี้เนื้อหมูปรับราคาขึ้นเยอะพอสมควร เนื่องจากราคาหน้าฟาร์มปรับขึ้น หมูหน้าเขียงก็ต้องปรับขึ้นตามไปด้วย ซึ่งราคาหมูหน้าฟาร์มจะอยู่ที่ประมาณ กก.ละ 70 กว่าบาท ทำให้หมูหน้าเขียง ซึ่งเป็นการขายปลีกได้ปรับขึ้นมา กก.ละ 10 บาท ซึ่งทยอยปรับราคาขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม
เดิมหมูสามชั้น สันคอ กก.ละ 160 บาท ปรับเป็น 170 บาท ส่วนหัวไหล่ สะโพกหมู สันนอก จากเดิม กก.ละ 140 บาท ปรับเป็น กก.ละ 150 บาท สาเหตุเนื่องมาจากอากาศร้อน หมูโตช้า ทำให้เนื้อหมูออกสู่ตลาดช้า และเป็นอย่างนี้เกือบทุกปี เมื่อถึงช่วงหน้าร้อนหมูจะโตช้าทำให้ปริมาณหมูมีน้อย
นางคนึงนิตย์กล่าวต่อว่า ส่วนตัวเชื่อว่าการปรับราคาขึ้นนั้นไม่เกี่ยวกับวิกฤตน้ำมันที่กำลังส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน เพราะราคาหมูเริ่มปรับมาก่อนจะมีปัญหาน้ำมันขึ้นราคาแล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จนถึงช่วงสงกรานต์ราคาอาจจะปรับขึ้นอีกต่อเนื่อง เพราะหน้าฟาร์มแจ้งมาแล้วว่า สัปดาห์หน้าหมูเป็นหน้าฟาร์มจะปรับขึ้นอีกถึง กก.ละ 4 บาท