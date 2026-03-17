อากาศร้อนคัก!ชาวบ้านออกจับ “จักจั่น”ขายสร้างรายได้วันละหลายร้อยบาทสู้น้ำมันแพง

อุบลราชธานี-ชาวบ้านชุมชนตำบลคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จับ “จักจั่น”อาหารป่า ซึ่งเป็นเมนูเด็ดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน เหลือจากทำกินก็ขายสร้างรายได้งามวันละ 300-400 บาท สู้กับภาวะน้ำมันแพง
ที่บริเวณคลองท้ายหมู่บ้านป่าชุมชนบ้านคำนางรวย ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายธนะบัณฑิต ภาพกลาง อายุ 48 ปี และเพื่อนพร้อมอุปกรณ์ไม้ไผ่ขนาดความยาว 3-6 เมตร ผูกติดกับถุงพลาสติกที่ปลายไม้ ข้างในใส่ใยหรือเชือกฟาง เพื่อให้จั๊กจั่นบินเข้ามาเกาะแล้วจับเอาตัวมาขายตัวละ 1 บาท
โดยวันหนึ่งจะสามารถจับจั๊กจั่นได้ 300-400 ตัว โดยต้องมาจับในช่วงเช้ามืดและช่วงเย็นของทุกวัน จะมีจั๊กจั่นมาให้จับจำนวนมาก
ส่วนการขายก็ขายให้กับคนทั่วไปและพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อไปขายต่อ เพื่อนำตัวจั๊กจั่นไปทำอาหารป่าเมนูเด็ด อาทิ จั๊กจั่นคั่วเกลือ จักจั่นทอด ก้อยจั๊กจั่น จั๊กจั่นตำใส่มะม่วง ซึ่งจั๊กจั่นตัวเต็มวัยจะมีให้จับในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน จากนั้น จั๊กจั่นตัวเมียก็จะวางไข่ โดยจั๊กจั่นตัวเมียจะมีความมันหอมอร่อยเวลานำไปทำเป็นอาหาร โดยเฉพาะเมื่อกินกับข้าวเหนียวร้อนๆจะอร่อยมาก ซึ่งช่วงนี้ เหมาะแก่การจับจั๊กจั่นขาย เพื่อสร้างรายได้สู้กับราคาน้ำมันที่กำลังแพงขึ้น
นายธนะบัณฑิต ภาพกลาง คนจับจักจั่น เล่าว่า ตนจะเริ่มตระเวนออกจับจั๊กจั่นในช่วงเวลา 05.00-06.00 น.ครั้งหนึ่ง และจะมาจับอีกที่ก็ช่วงเย็น เพราะจั๊กจั่นจะออกหากินและกลับเข้ารัง ทำให้จับได้ง่ายกว่าทุกช่วง เมื่อจับได้ก็จะขายในราคาตัวละ 1 บาท วันหนึ่งจับได้ 300-400 ตัว ก็สามารถสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวช่วงที่น้ำมันเริ่มมีราคาแพงขึ้น
นางสมหมาย บัวพา ชาวบ้านที่มาซื้อจักจั่นไปทำเป็นอาหารระบุว่า มาซื้อจั๊กจั่นในราคา 100 บาท จะเอาไปตำใส่มะม่วงและทอดกินกับข้าวเหนียว ช่วงนี้ จั๊กจั่นตัวเมียเนื้อกำลังมันน่ากิน เพราะกำลังจะเริ่มไข่ หลังจากหน้าร้อนแล้วก็ไม่มีให้กิน