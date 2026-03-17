ทลฉ.มอบเงินเยียวยาผลกระทบเฟส 3 กว่า 201 ล้าน ช่วยประมงพื้นบ้าน–ผู้เลี้ยงหอยแมลงภู่ 380 ราย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 กว่า 201 ล้านบาท ช่วยเหลือชาวประมงเรือเล็ก และผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในพื้นที่บางละมุง รวม 380 ราย ตามมาตรการ EHIA
วันนี้( 17 มี.ค.) นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยมีนายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง คณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
นางสิริมา เผยว่า การมอบเงินเยียวยาครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment) ของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งกำหนดให้มีการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยมีการจ่ายค่าชดเชยในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี และระยะฟื้นฟูภายหลังการก่อสร้างอีก 2 ปี ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2569 ถือเป็นปีที่ 5 ของการดำเนินการในระยะฟื้นฟู
สำหรับผู้ได้รับการชดเชยเยียวยาในครั้งนี้มีจำนวนรวม 380 ราย วงเงินรวมทั้งสิ้น 201,758,352 บาท แบ่งเป็น 1.กลุ่มประมงเรือเล็ก จำนวน 285 ราย วงเงิน 123,687,774 บาท ครอบคลุมกลุ่มประมงในพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุง กลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง กลุ่มประมงบ้านบางละมุง กลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง กลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3 และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือ 2.กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ จำนวน 95 ราย วงเงิน 78,070,578 บาท จากกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุง และกลุ่มประมงบ้านบางละมุง
นางสิริมา เผยอีกว่า โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นโครงการสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าทางทะเลและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขณะเดียวกัน การท่าเรือแห่งประเทศไทย ยังให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้การพัฒนาท่าเรือสามารถดำเนินไปควบคู่กับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ท่าเรือแหลมฉบัง ยืนยันว่าจะดำเนินโครงการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ขณะที่ นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ กล่าวว่า คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบอย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม