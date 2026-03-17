ชรบ.สังคมลาดตระเวนพบเคตามีน 158 แท่ง ยัดกระสอบซุกป่าริมน้ำโขง

หนองคาย-ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอสังคม หนองคาย ออกลาดตระเวนจุดเสี่ยงแนวชายแดน พบกระสอบต้องสงสัย 3 ใบ วางอยู่ข้างเมรุ ริมน้ำโขง พบเป็นเคตามีน 158 แท่ง มูลค่ากว่า 22 ล้านบาท คาดขบวนการยาเสพติดเตรียมนำเข้าพื้นที่ตอนใน
วันนี้ ( 17 มี.ค.) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสังคม จ.หนองคาย นายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย, นายนวน โทบุตร นายอำเภอสังคม, พ.ต.อ.อดุลย์ ศรีทอง ผกก.สภ.สังคม, นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคายรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย ร่วมกันแถลงข่าวตรวจยึดเคตามีน จำนวน 158 แท่งๆละประมาณ 1 กิโลกรัม บรรจุอยู่ในกระสอบ 3 ใบ มูลค่าประมาณ 22,120,000 บาท
นายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ.ตำบลสังคม อ.สังคม ได้ร่วมกันออกลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงตามลำน้ำโขง ช่วงเวลาประมาณ 12.30 น. วันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา จนกระทั่งไปถึงบริเวณเมรุ บ้านแก้งใหม่ ต.สังคม ใกล้ริมแม่น้ำโขง ก็พบกระสอบต้องสงสัย 3 ใบวางอยู่ข้างเมรุ ตรวจสอบพบเป็นถุงคล้ายถุงบรรจุใบชา จึงแจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสังคมและหน่วยงานความมั่นคงเข้าตรวจสอบ
จากการตรวจสอบด้วยน้ำยาวิทยาศาสตร์ พบว่าเป็นสารเสพติดชนิดเคตามีน คาดว่าจะเป็นยาเสพติดที่ขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบนำเข้าประเทศมาเพื่อรอการลำเลียงเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศ ซึ่งหากนำไปกระจายตามสถานบันเทิงหรือนำออกไปยังประเทศที่สาม ราคาก็จะเพิ่มขึ้น ขณะนี้จังหวัดหนองคายได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆตามแนวชายแดน
โดยเฉพาะตามช่องทางธรรมชาติแม่น้ำโขง ซึ่งอาจมีการใช้เป็นจุดลักลอบกระทำความผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ มีการบูรณาการชุดลาดตระเวนร่วมกันให้มากขึ้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อทำการตรวจสอบทันที