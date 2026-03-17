ตม.กาญจนบุรีรวบ 3 จีนลอบเข้าเมือง ซุกรีสอร์ตกลางเมือง สารภาพลัดเลาะชายแดนไทย-ลาว

กาญจนบุรี – ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี บุกจับกุม 3 ชาวจีนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซ่อนตัวรีสอร์ตกลางเมือง สารภาพเดินทางผ่านเวียดนาม–ลาว ก่อนลัดเลาะช่องทางธรรมชาติเข้าไทย
วันนี้ (17 มี.ค.69) พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร รองผู้บังคับการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ในฐานะโฆษก บก.ตม.3 เปิดเผยว่า ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผู้บังคับการ บก.ตม.3 พร้อมด้วย พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ ผู้กำกับการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าจับกุมชาวจีน 3 ราย หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบบุคคลต่างด้าวต้องสงสัย จึงสืบสวนติดตามจนทราบว่าเข้าพักอยู่ภายในรีสอร์ตแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จึงเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ได้แก่ นายหลี่ ตง อายุ 29 ปี นายจู หย่ง หยิน และนายจัง ฟั่ง หลง ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวจีน และไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้
จากการสอบสวน ผู้ต้องหารายหนึ่งให้การว่า ได้เดินทางจากประเทศเวียดนาม ผ่านประเทศลาว ก่อนลักลอบเข้าประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติบริเวณแนวชายแดนไทย-ลาว โดยมีรถยนต์มารับและนำตัวมาส่งยังรีสอร์ตดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 07.00 น. และให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้าน พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้น ป้องกัน และปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน
พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นหรือมีเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ หรือผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตลอด 24 ชั่วโมง