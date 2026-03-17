ล่าเลาะริมโขงระทึก!แก๊งขนยาฝ่าด่านฯชายแดนเชียงของ โดนตามรวบ จยย.นำทางยกแก๊ง-ยึดยาบ้าอีก 7 ล้านเม็ด

เชียงราย – ตำรวจเชียงราย-ทหารพราน ร้อย ทพ.3101-ตชด.326 สนธิกำลังไล่ล่าเลาะถนนริมโขงกันระทึก..แก๊งขนยาฝ่าด่านตอนใกล้รุ่ง รวบ จยย.นำทาง ยกแก๊ง 3 คัน 5 คน-ยึดยาบ้าได้อีกล็อต 24 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 7,000,000 เม็ด
วันนี้ (17 มี.ค.) พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.รัฐวิชญ์ วศีนพงศ์ธนัช ผกก.สภ.เชียงของ จ.เชียงราย พ.อ.จักรพงษ์ สอดสี ผบ.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนยาบ้าจำนวนมาก ผ่านถนนหมายเลข 1290 เลียบแม่น้ำโขงผ่าน อ.เชียงของ ชายแดนไทย-สปป.ลาว จึงสั่งการสนธิกำลังชุดสายตรวจ สภ.เชียงของ ร่วมกับทหารพราน ร้อย ทพ.3101 ฉก.ทพ.31 ร้อย ตชด.326 ตั้งจุดตรวจจุดสกัด พื้นที่บ้านห้วยเม็ง หมู่ 6 ต.เวียง อ.เชียงของ และฝ่ายทหารมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ด้วย
กระทั่งเวลา 02.00 น.ตขณะเจ้าหน้าที่ตรวจตรารถที่สัญจรผ่านไปมา พบรถจักรยานยนต์ 3 คัน ขับนำหน้ารถยนต์เอนกประสงค์ยี่ห้อเชฟโรเลต สีดำ ป้ายทะเบียน จ.ชลบุรี จึงให้สัญญานเพื่อเรียกตรวจสอบ แต่คนขับรถกลุ่มดังกล่าวกลับเร่งความเร็วขับฝ่าหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เจ้าหน้าที่ได้ออกไล่ติดตามไป จนสกัดรถจักรยานยนต์ทั้ง 3 คัน พร้อมควบคุมตัวชายที่ขับขี่และซ้อนท้ายกันมารวมจำนวน 5 คนเอาไว้ได้
ส่วนรถยนต์เอนกประสงค์ได้จอดอยู่ข้างทางโดยคนขับได้เปิดประตูวิ่งหลบหนีไปกับความมืด เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบภายในรถพบบรรทุกกระสอบฟางสีรุ้งมาด้วยจำนวน 24 กระสอบ เบื้องต้นพบบรรจุยาบ้าที่ห่อประทับตรา 999 สีน้ำเงิน รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 7,000,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัวคนขับขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์ทั้ง 5 คนเอาไว้ จากนั้นได้นำของกลางพร้อมผู้ต้องหาส่ง สภ.เชียงของ ขยายผลจนทราบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์คันดังกล่าวว่าเป็นชายอายุ 31 ปี ชาว อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย และอยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวน