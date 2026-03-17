ผู้ว่าฯอุดรธานีบุกตรวจปั๊ม! พบดีเซลขาดแคลนหนัก เหตุขนส่งน้ำมันล่าช้า/ย้ำไม่ถึงขั้นวิกฤต

อุดรธานี-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะ สุ่มตรวจปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง บนถนนมิตรภาพอุดรธานี-หนองคาย พบปัญหาดีเซลขาดแคลนหลายปั๊ม บางแห่งจำกัดการเติม ผู้ว่าฯแจงปัญหามาจากการขนส่งช้า ย้ำสถานการณ์ยังไม่วิกฤต สั่งทุกหน่วยงานประหยัดพลังงาน
วันนี้ (17 มี.ค.) นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พลังงานจังหวัด, การค้าภายใน และพาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบริเวณถนนมิตรภาพอุดรธานี-หนองคาย จำนวน 4 แห่ง เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ด้านพลังงาน
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบน่าเป็นห่วงหลายปั๊ม จุดแรกที่ปั๊ม PTT Jeffy พบว่าน้ำมันดีเซลทุกชนิดหมดเกลี้ยง เหลือเพียงแก๊สโซฮอล์ให้บริการเท่านั้น ถัดมาที่ปั๊มเชลล์ ก็พบว่าน้ำมันดีเซลหมดเช่นกัน และอยู่ระหว่างการขนส่ง ส่วนปั๊มบางจาก พบว่าน้ำมันดีเซลแบบธรรมดาหมด แต่ยังมีดีเซล V-Power ซึ่งมีราคาสูงกว่าให้บริการประชาชน ขณะที่ปั๊มสุดท้ายคือปั๊มคาลเท็กซ์ ได้ติดป้ายประกาศงดให้บริการกรอกถัง และจำกัดการเติมน้ำมันรถยนต์ไม่เกิน 500 บาท เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงทุกคัน
นายสุรชัย ทองทิพย์ เจ้าของรถโดยสารท่องเที่ยว เปิดเผยว่าตนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการที่ปั๊มน้ำมันหลายแห่งจำกัดการจำหน่ายน้ำมัน ตนขับรถตระเวนหาปั๊มน้ำมันมาแล้วกว่า 10 แห่ง ตั้งแต่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี แต่ทุกปั๊มกลับแจ้งว่า น้ำมันหมด ทำให้ขณะนี้รถแทบจะเคลื่อนตัวต่อไปไม่ได้
ตนมีกำหนดต้องไปรับผู้โดยสารที่หนองคาย เพื่อเตรียมออกงานวันพรุ่งนี้ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถหาน้ำมันเติมได้ แม้จะพยายามร้องขอเติมเพียงครั้งละ 500 บาท เพื่อประคองรถให้ไปถึงจุดหมายก็ยังทำได้ลำบาก ฝากถึงรัฐบาล อยากให้แก้ปัญหาให้มีน้ำมันเพียงพอต่อการใช้งาน แม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นก็ยังดีกว่าไม่มีน้ำมันให้เติมเลย เพราะการขาดแคลนเชื้อเพลิง ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการเดินทางอย่างรุนแรง
ด้านนายราชัน ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบว่า จากการตรวจสอบและสอบถามผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน พบปัญหาดีเซลหมดในบางช่วงเวลานั้น มีสาเหตุสำคัญมาจากปัจจัยด้านการขนส่ง เดิมทีการขนส่งน้ำมันมาจากคลังจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแบบวันต่อวัน แต่ปัจจุบันมีการย้ายแหล่งต้นทางไปรับที่ไทยออยล์ จังหวัดชลบุรี ทำให้ระยะทางเดินทางเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การส่งน้ำมันเข้าสู่พื้นที่ล่าช้ากว่าเดิม จนเกิดภาวะน้ำมันขาดช่วงในบางขณะ
สถานการณ์น้ำมันโดยรวมของประเทศและในจังหวัดอุดรธานี ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่รัฐบาลแถลง คือ ไม่ได้ขาดแคลนจนเป็นวิกฤต และจากการตรวจสอบสต็อกพบว่า ทุกปั๊มยังมีน้ำมันสำรองก้นถังตามมาตรฐาน 10% ตามปรกติ ส่วนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่มผู้ประกอบการ เกษตรกร และงานจ้างเหมาที่ต้องดำเนินงานตามงวดงาน ซึ่งทางจังหวัดได้ประสานความร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมันให้ช่วยพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ยังมีคำสั่งไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนในจังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนและพี่น้องประชาชน ให้ช่วยกันประหยัด ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า และน้ำประปา เพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรในสถานการณ์ปัจจุบัน และขอประชาชนอย่าตระหนกจนเกินควร