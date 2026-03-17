ไออาร์พีซีหนุน “วันมันเทศบ้านฉัน” ครั้งที่ 23 มอบงบ 1 หมื่น ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนระยอง

ระยอง – ไออาร์พีซี สนับสนุนการจัดงาน “วันมันเทศและของดีบ้านฉัน ครั้งที่ 23” ส่งเสริมสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจฐานราก พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านปุ๋ย เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างยั่งยืน
เมื่อเร็วๆนี้ นายภุชงค์ วีรวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรม และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของ ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ “งานวันมันเทศและของดีบ้านฉัน ครั้งที่ 23” จำนวน 10,000 บาท
โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนาย วิจิตร พาพลงาม นายอำเภอบ้านค่าย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ สนามกีฬาบ้านหนองตะแบก ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ภายในงาน บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ยน้ำหมีขาว” สำหรับแปลงปลูกมันเทศ ซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำสำหรับพ่นทางใบ ช่วยบำรุงพืชและเพิ่มผลผลิต พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรและผู้สนใจ
ทั้งนี้ ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน” เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง