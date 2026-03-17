ฝูงวัยรุ่นนับ 10 รุมกระทืบคู่อริสลบคากลางงานหมอลำ แฟนสาวใจเด็ดเข้าช่วยเพียงลำพัง

กาฬสินธุ์-กลุ่มวัยรุ่นนับ 10 คน บุกรุมทำร้ายคู่อริกลางงานฉลอง 14 ปี เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จนสลบเหมือด ท่ามกลางสายตาประชาชนที่มาชมหมอลำคณะดัง แฟนสาวพยายามช่วยสุดชีวิต แต่ไม่เป็นผล สุดท้ายต้องได้ส่งแฟนหนุ่มรักษาตัวโรงพยาบาล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา(16มี.ค.) เกิดเหตุ กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรงภายในงานฉลองครบรอบ 14 ปี เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งภายในงานมีการแสดงหมอลำ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ชายหนุ่มรายหนึ่ง สวมเสื้อแขนยาวสีเทา กางเกงขาสั้นสีดำ กำลังเดินเที่ยวชมงานอยู่กับแฟนสาว แต่จู่ๆ ได้มีกลุ่มวัยรุ่นนับ 10 คน เดินตรงดิ่งเข้ามารุมทำร้ายร่างกายชายคนดังกล่าวอย่างอุกอาจ ทั้งเตะและต่อยจนผู้บาดเจ็บลงไปกองกับพื้นและสลบคาที่
ในขณะเกิดเหตุ แฟนสาวของผู้บาดเจ็บพยายามเข้าขวางและใช้ตัวกำบังเพื่อปกป้องแฟนหนุ่ม พร้อมร้องขอให้กลุ่มวัยรุ่นหยุดการกระทำ แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุกลับไม่ฟังและยังคงรุมทำร้ายอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความแตกตื่นของผู้คนที่มาร่วมงานจำนวนมาก
โดยมีพลเมืองดีสามารถบันทึกภาพวิดีโอเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด ก่อนจะนำไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียพร้อมระบุข้อความเชิงตัดพ้อว่า "ป้าด 10 รุม 1 แต่คือบ่เห็นเจ้าหน้าที่เพิ่นน้อ เมียยืนห้ามอยู่คนเดียว" เนื่องจากในช่วงเวลาที่เกิดเหตุกลับไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยระงับเหตุในบริเวณนั้นเลย
ทั้งนี้ เหตุการณ์รุนแรงในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์มานานเกือบ 10 ปีแล้ว ซึ่งการกลับมาเกิดเหตุซ้ำในงานสำคัญระดับเมืองเช่นนี้ สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยทางกลุ่มชาวบ้านเรียกร้องให้ทางเทศบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกลับคืนมา
ล่าสุด พ.ต.อ.เอกชัย แสนสระดี ผกก.สภ.กุฉินารายณ์ ระบุว่า หลังเกิดเหตุ ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วว่าอยู่ในพื้นที่ ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน สภ.กุฉินารายณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและติดตามตัวผู้ก่อเหตุ เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และติดตามตัวมาดำเนินคดีได้ตามนโยบายพล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์
ส่วนผู้เสียหายเบื้องต้นยังไม่ได้มีการดำเนินการแจ้งความแต่จะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. กุฉินารายณ์เข้าไปสอบปากคำที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เพื่อสืบสวนสาเหตุอย่างละเอียดต่อไป