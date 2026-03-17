ทำทันทีหลังเป็นข่าว!กสทช.ลงตรวจ-nt เจ้าแรกรื้อแล้ว สายสื่อสารพาดทะลุบ้านชาวลำปาง กฟภ.โบ้ยแค่ให้เช่าสายไฟ

ลำปาง – กสทช. เด้งลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีเจ้าของบ้านสาวชาวลำปางร้องบริษัทสื่อสารพาดสายสัญญาณทะลุบ้าน ล่าสุด nt เจ้าแรกนำทีมเข้ารื้อสายที่ระโยงระยางออกแล้ว เจ้าของบ้านเผยดีใจมากร้องเรียนมานานไม่เป็นผล พอเป็นข่าวรื้อทันทีเร่งอีกหลายบริษัทแก้ไขด่วน ด้านกฟภ.โบ้ยแค่ให้เช่าเสาไฟ
ความคืบหน้า กรณี จีจี้ หรือวภัททิยาภรณ์ เจ้าของบ้านสาวชาวลำปาง โพสต์เรื่องราวที่บ้านของตนเอง ซึ่งเดิมมีแต่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ลูกหลานไปอยู่ต่างจังหวัด ตัวเองอยู่ต่างประเทศและเพิ่งกลับมาก็พบว่าที่บ้านมีแต่สายสื่อสารจำนวนมากพาดบนหลังคาบ้าน ทะลุเข้ากลางบ้าน-โรงรถ ออกไปที่รั้ว ระโยงระยางเต็มไปหมด ซึ่งตนเองเห็นข่าวเกี่ยวกับสายสัญญาณช็อตบ่อยครั้งและหากในอนาคตเกิดเหตุไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้ หม้อแปลงระเบิด หรือเหตุอันตรายอื่น ๆ ที่อาจเกิดจากปัญหาดังกล่าว ใครจะรับผิดชอบ
เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน พร้อมระบุว่าก่อนที่จะเข้าแจ้งความได้เคยร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม การไฟฟ้า และเทศบาลนครลำปางแล้ว แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ อีกทั้งยังมีการบ่ายเบี่ยงให้ไปติดต่อหน่วยงานอื่นอยู่เรื่อย ๆ ทำให้ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข จึงตัดสินใจนำเรื่องโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนั้น
ล่าสุดจีจี้-ภัททิยาภรณ์ ได้เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้(16 มี.ค.) หลังจากที่นักข่าวเข้าไปทำข่าว จนท.กสทช.เขต31 ลำปาง ได้เข้ามาตรวจสอบที่บ้านพร้อมกับบันทึกภาพและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นไปแล้ว และล่าสุดเวลา 10.00 น. วันนี้ (17 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) - NT (TOT) เป็นบริษัทแรกที่ได้นำทีมงานเข้าตัดสาย และรื้อสายสัญญาณ ที่พาดบนหลังคาและที่พาดเข้าไปในบ้านเรือนของชาวบ้าน ซึ่งมีระยะทางประมาณ300-500 เมตรตามแนวเสาไฟ
คุณจีจี้ เจ้าของบ้านเผยว่า วันนี้ดีใจมาก หลังได้ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานเป็นเวลานานก็ไม่ได้รับการแก้ไข แต่พอเป็นข่าวก็ได้รับการแก้ไขทันที โดยวันนี้บริษัททีโอที เป็นเจ้าแรกที่เข้ามารื้อสายออก ส่วนที่เหลือจะเห็นว่ายังมีอีกปะมาณ7-8 สาย ยังไม่มีบริษัทไหนเข้ามา จึงอยากแจ้งไปยังบริษัทเหล่านั้น รวมถึงการไฟฟ้าด้วย ให้รีบเข้ามาดำเนินการรื้อสายออก
และอยากฝากถึงทุกบริษัทก่อนที่จะดำเนินการใดๆขอให้ทำที่อยู่นอกบ้านเรือนของประชาชน และควรจัดระเบียบสายสื่อสารทุกอย่างให้เรียบร้อย จะได้ไม่เดือดร้อนชาวบ้าน ทำให้ดีตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องมาแก้ตรงปลายเหตุอีก ซึ่งที่บ้านพบว่าพาดนานกว่า10ปีแล้ว หากตนเองไม่ได้กลับมาก็คงยังอยู่แบบนี้และไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดเหตุอะไรขึ้น ให้รีบมาแก้ไขด้วย
ขณะที่วันนี้ กฟภ.ลำปาง ให้เจ้าของบ้านแจ้งเรื่องเข้าไปยัง กฟภ.ส่วนกลาง ผ่านทางสายด่วน 1129 เพื่อจะได้ทราบพิกัดและทำหนังสือถึงทุกบริษัทฯ เข้าไปดำเนินการรื้อสายสัญญาณออก เนื่องจาก กฟภ.ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการรื้อได้เพราะเป็นทรัพย์สินของทางบริษัทเอกชน ที่เช่าเสาไฟฟ้าติดตั้งสาย
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าสายสัญญาณที่พาดกับเสาไฟฟ้ามีทั้งที่ขออนุญาตถูกต้องและบางแห่งก็ไม่ได้ขอ ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของบริษัทไหนบ้าง ซึ่งทาง กฟภ.จะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัททั้งหมด เพื่อเข้าไปดำเนินการรื้อสายออกต่อไป
ส่วนสายที่พาดเข้าไปในบ้านของชาวบ้านพบว่าทั้ง 8-9 สายนั้น ถูกดึงออกมาเสาไฟฟ้าหลัก ตั้งใจพาดเข้าไปบนหลังคาบ้าน และเข้าไปในบ้านของชาวบ้านประมาณ 4-5 หลัง ซึ่งจุดนั้นจะมีสะพานซึ่งไม่มีเสาไฟให้ยึด คาดว่าบริษัทต้องการหาที่ยึดแทนเสาไฟจึงดึงผ่านบ้านชาวบ้านดังกล่าว