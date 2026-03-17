เจ้าของปั้มน้ำมันขอโทษลูกค้าชวดเติมน้ำมัน ปั้มทุกแบรนด์ถูกหั่นโควต้า50%

เลย-เจ้าของปั้มน้ำมัน ปตท.ที่ จ.เลยไลฟ์ขอโทษและชี้แจงลูกค้าประชาชน หลังเกิดความไม่สงบตะวันออกกลาง การขนส่งน้ำมันมีปัญหา ส่งผลให้ปั๊มทุกแบรนด์ถูกหั่นโควต้าน้ำมันเหลือ 50% ชี้เหตุสงครามทำน้ำมันขาดแคลน
ไม่มีน้ำมันเติมแถวรอแถวยาว
จากสถานการณ์น้ำมันมีสต๊อกในปริมาณจำกัด เพราะนำเข้ามีปัญหาเพราะเกิดสงครามในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ปั๊มน้ำมันทุกแบรนด์ทั่วประเทศถูกจำกัดโควต้าการรับน้ำมัน ส่งผลกระทบวงกว้างทั้งภาคการเกษตรและการขนส่ง หลายพื้นที่เข้าแถวยาวต่อคิวเติมน้ำมัน
ล่าสุด นายณัฐกร พัฒนชัยกุล เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.พัฒนชัยยนต์ จ.เลย ได้ออกมาไลฟ์สด ขอโทษผู้เติมน้ำมัน โดยบอกว่า ทางปั้ม ปตท.ของตนและปตท อื่นๆนั้น ถูกหั่นโควต้าครึ่งต่อครึ่ง: ตัวอย่างเช่น ปั๊ม ปตท. พัฒนชัยยนต์ จ.เลย ปกติรับน้ำมันวันละ 20,000 ลิตร ปัจจุบันถูกจำกัดเหลือเพียง 10,000 ลิตรต่อวัน ทำให้น้ำมันหายไปจากระบบถึง 50% คนมาเติมมากขึ้น จนล้นปั้มในช่วงเย็นๆก่อนรถน้ำมันเข้ามาในรอบใหม่
ดังนั้นสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มหลายแห่งจำเป็นต้องระงับหรือจำกัดการกรอกน้ำมันลงถัง (ขนาด 100-200 ลิตร) เพื่อสำรองน้ำมันไว้ให้รถที่มาเติมหน้าแท่น และจำกัดการเติมต่อคัน รถที่มีถังน้ำมันขนาดใหญ่ เช่น รถทัวร์ รถบรรทุก 10 ล้อ จะถูกจำกัดวงเงินการเติม (เช่น ขอเติม 2,000 บาท อาจได้เพียง 1,000 บาท) เพื่อกระจายน้ำมันให้ทั่วถึง และต้องระมัดระวัง เมื่อขับรถไปทางไกล ต้องเติมน้ำมันให้เต็มไว้ตลอด
เพราะปั้มในพื้นที่จังหวัดเลยหรือปั้มตามเส้นทาง จะปิดเร็วขึ้น: ปั๊มที่เคยเปิด 24 ชั่วโมง หรือปิดดึก อาจต้องปิดให้บริการเร็วขึ้น (เช่น 1-2 ทุ่ม) เนื่องจากน้ำมันหมดเกลี้ยง ไม่มีขาย ต้อง วางแผนเดินทาง: แวะเติมน้ำมันบ่อยๆ ระหว่างทาง อย่าปล่อยให้หมดถัง หากจะเติมน้ำมันให้มาเติมช่วงเช้าดีที่สุด เพราะ รถขนส่งน้ำมันมักมาถึงช่วงเช้ามืด ทำให้มีน้ำมันขายแน่นอนในช่วงเช้า และสุดท้าย งดเดินทางไกลหากไม่จำเป็นควรลดการใช้รถ หรือใช้มาตรการ Work From Home ตามนโยบายรัฐ