อนุโมทนาบุญ!ครอบครัว " ศรีจุ้ยซ้าย " บริจาคอวัยวะดวงตา นายวัชรพล ศรีจุ้ยซ้าย ให้กับสภากาชาดไทย

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 ที่ ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น นางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สุทธิเทพ ดวงศร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 และนายแพทย์พรชัย ธีรโชติภากร ประธาน Service plan สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีส่งร่างผู้บริจาคอวัยวะ ผู้บริจาคดวงตา คือนายวัชรพล ศรีจุ้ยซ้าย อายุ 23 ปี พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้บริจาคดวงตา จำนวน 3,000 บาท
นางนวลนฤมล พิรุณสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวเชิดชูคุณงามความดีแก่ผู้บริจาคดวงตา และมอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัวผู้บริจาคดวงตา โดยครอบครัวได้บริจาคดวงตา ให้สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอรับบริจาคดวงตา กับสภากาชาดไทยให้ได้ชีวิตใหม่ ซึ่งนายวัชรพล เป็นผู้บริจาคอวัยวะรายที่ 16 ของโรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2569
นายวัชรพล ศรีจุ้ยซ้าย อายุ 23 ปี ผู้ซึ่งบริจาคดวงตา อวัยวะ ให้กับสภากาชาดไทย โดยศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยตามเจตนารมณ์ต่อไป ส่วนร่างผู้บริจาคอวัยวะได้นำส่งมอบให้ญาติเพื่อดำเนินการบำเพ็ญกุศล และจัดพิธีฌาปนกิจศพต่อไป โดยทางจังหวัดขอนแก่น ได้ขอพระราชทานเพลิงศพนายวัชรพล ศรีจุ้ยซ้าย เป็นกรณีพิเศษ อีกด้วย
ทั้งนี้สืบเนื่อง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ได้เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะ ที่ ถนนบายพาส รอบเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พบร่างผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุ คือนายวัชรพล ศรึจุ้ยซ้าย