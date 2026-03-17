(คลิป)ชื่นชม นศ.หนุ่มลำปางได้กลิ่น-จอดมอเตอร์ไซค์ดู แจ้ง จนท.ดับไฟเตาปิ้งย่างท้ายกระบะดับไม่สนิทลุกไหม้ควันโขมง

ลำปาง - อุทาหรณ์ ไฟหวิดเผาร้านอาหารทะเลดังลำปางวอดเป็นล้าน..คาดเตาปิ้งย่างใช้งานแล้วดับไม่สนิทเก็บหลังรถกระบะ เกิดความร้อนลุกไหม้ โชคดีพลเมืองดีหนุ่มนักศึกษาเทคนิคฯ ขี่มอเตอร์ไซค์ได้กลิ่นไหม้ จอดดู-รีบแจ้งกู้ภัย/ตำรวจ เข้าช่วยดับไว้ได้ทันก่อนที่ไฟจะไหม้ลุกลาม
เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์กระบะภายในร้านอาหารทะเลชื่อดัง “สนองซีฟู้ด” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายลำปาง-งาว ใกล้สี่แยกหลักกิโลเมตรยักษ์ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง พร้อมกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปาง และกู้ภัยสว่างนครลำปาง กว่า 20 นาย เข้าตรวจสอบระงับเหตุกลางดึก 22.15 น.ที่ผ่านมา (16 มี.ค. 69)
เมื่อไปถึงก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณด้านท้ายรถยนต์กระบะที่จอดอยู่ภายในร้าน แต่ด้วยร้านปิดประตูไว้จึงตัดสินใจ ตัดกุญแจเข้าไปใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ด้านท้ายรถ จนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านซึ่งสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่วินาทีที่เริ่มมีควันลอยขึ้น ก่อนจะเกิดเปลวไฟลุกไหม้บริเวณด้านหลังรถและเริ่มมีไฟไหม้ลุกลาม
แต่โชคดีมาก เนื่องจากนายภพ อายุ 18 ปี พลเมืองดีหนุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง แผนกไอที ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจากอำเภอเกาะคา มุ่งหน้ากลับเข้าตัวเมืองลำปาง ระหว่างทางได้กลิ่นเหมือนไฟไหม้บนถนน จึงชะลอรถมอเตอร์ไซค์และไปตรวจสอบ ยืนดูที่หน้าร้าน จนเห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้บริเวณด้านหลังรถกระบะภายในร้านสนองซีฟู้ด
เมื่อเห็นไฟไหม้จึงรีบใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน ก่อนรีบโทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยดับเพลิงให้เข้ามาช่วยได้ทันเวลาก่อนที่ไฟจะไหม้ลุกลามร้าน กระทั่งประสานหน่วยดับเพลิง-กู้ภัย เข้าดับไฟได้ทัน ไม่ให้ลุกลามไหม้รถยนต์กระบะสีแดงทั้งคัน รวมถึงป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังตัวร้านและโกดังเก็บวัตถุดิบอาหารทะเลมูลค่านับล้านบาทไว้ได้
นางบุญสนอง เจ้าของร้าน ซึ่งพักอยู่บริเวณใกล้เคียง เมื่อทราบเรื่องได้รีบเดินทางมาดูที่เกิดเหตุ พร้อมพนักงานในร้าน ต่างตกใจอย่างมาก ก่อนจะยกมือไหว้ขอบคุณพลเมืองดี และขอบคุณกู้ภัยทั้งสองหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทันเวลา
จากคลิปเบื้องต้นคาดว่าต้นเพลิงเกิดจากบริเวณที่วางเตาปิ้งย่าง ซึ่งพนักงานของร้านได้บรรทุกไว้หลังรถรวมกับอุปกรณ์การจำหน่ายอาหารทะเล เนื่องจากเพิ่งกลับจากการนำสินค้าไปจำหน่ายในงานที่ลำพูน เมื่อมาถึงพนักงานไม่ได้นำอุปกรณ์ต่างๆ ลงจากรถ เตาปิ้งย่างซึ่งใช้งานมาแล้วและอาจจะยังดับไม่สนิทจนเกิดความร้อนและเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น
เหตุการณ์ครั้งนี้จึงถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร หากมีการใช้เตาถ่านหรืออุปกรณ์ที่มีความร้อน ควรตรวจสอบและดับไฟให้สนิททุกครั้งก่อนปิดร้าน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้